Finansal açıdan zor günler geçiren Ukrayna'nın dev kulüplerinden Shakhtar Donetsk, kaderini 2022-2023 sezonunun devre arasında İngiliz devi Chelsea'ye sattığı ve Kasım 2024'te Ukrayna Milli Takımı'ndayken doping testi pozitif çıkan Mykhailo Mudryk'a bağlamış durumda.
Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin, kasım ayında doping testi pozitif çıktığı için sahalardan uzak kalan Ukraynalı futbolcu hakkında açıklama yaptı. Palkin, "Mudryk ne olduğunu anlamıyor. Konu hakkında hiçbir fikri yok. Avukatları onun için bir yalan makinesi testi ayarladı ve bu testten geçti. Bu da onun suçu kasti bir şekilde işlemediğine dair deliller arasında yerini alacak. Avukatları, bu konuda çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Mudryk, Chelsea'ye 70 milyon euro bonservisin yanı sıra 30 milyon euroluk ek paketler karşılığında transfer olmuştu. 24 yaşındaki futbolcunun doping testinden dolayı suçlu olduğuna hükmedilirse Shakhtar, 30 milyon euroluk bu ek ödemeyi alamayacak.
Bu transferden elde edilen gelirin, Rusya ile olan savaşta birçok Ukraynalıya da fayda sağladığını belirten Palkin, "Kulüp sahibimiz Rinat Akhmetov, kulübümüzü ve ülkemizi çok seven bir insan. Savaş başladığından bu yana toplamda 315 milyon euro bağışta bulundu" dedi.
Shakhtar, finansal açıdan ayakta kalabilmek adına takımın yıldız oyuncusu Georgiy Sudakov'u elden çıkarmaya çalışıyor. 22 yaşındaki orta saha ile Napoli ve Brentford gibi takımlar yakından ilgileniyor. 2021 yılında altyapıdan A takıma yükselen genç futbolcu, bu sezon Shakhtar formasıyla çıktığı 34 maçta 13 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Sudakov'un güncel değeri ise 32 milyon olarak gösteriliyor.
Son Dakika › Spor › Yıldız futbolcuyu yalan makinesine bağladılar! Dev kulübün kaderi çıkacak sonuca bağlı - Son Dakika
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