Yıldız futbolcuyu yalan makinesine bağladılar! Dev kulübün kaderi çıkacak sonuca bağlı - Son Dakika
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Yıldız futbolcuyu yalan makinesine bağladılar! Dev kulübün kaderi çıkacak sonuca bağlı

Yıldız futbolcuyu yalan makinesine bağladılar! Dev kulübün kaderi çıkacak sonuca bağlı

Mali açıdan ayakta kalmaya çalışan Shakhtar Donetsk'in CEO'su Sergei Palkin, 2022-2023 sezonun devre arasında Chelsea'ya sattıkları Mykhailo Mudryk'in, Kasım 2024'te Ukrayna Milli Takımı'nda görev yaparken yaşadığı doping vakasından aklanmak için yalan makinesi testinden geçtiğini açıkladı. Mudryk, suçlu bulunursa Ukrayna temsilcisi 30 milyon eurodan olacak.

22.04.2025 16:35
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Finansal açıdan zor günler geçiren Ukrayna'nın dev kulüplerinden Shakhtar Donetsk, kaderini 2022-2023 sezonunun devre arasında İngiliz devi Chelsea'ye sattığı ve Kasım 2024'te Ukrayna Milli Takımı'ndayken doping testi pozitif çıkan Mykhailo Mudryk'a bağlamış durumda.

MUDRYK'U YALAN MAKİNESİNE SOKTULAR

Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin, kasım ayında doping testi pozitif çıktığı için sahalardan uzak kalan Ukraynalı futbolcu hakkında açıklama yaptı. Palkin, "Mudryk ne olduğunu anlamıyor. Konu hakkında hiçbir fikri yok. Avukatları onun için bir yalan makinesi testi ayarladı ve bu testten geçti. Bu da onun suçu kasti bir şekilde işlemediğine dair deliller arasında yerini alacak. Avukatları, bu konuda çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcuyu yalan makinesine bağladılar! Dev kulübün kaderi çıkacak sonuca bağlı
Mykhailo Mudryk

SHAKHTAR'IN GELECEĞİ ÇIKACAK SONUCA BAĞLI

Mudryk, Chelsea'ye 70 milyon euro bonservisin yanı sıra 30 milyon euroluk ek paketler karşılığında transfer olmuştu. 24 yaşındaki futbolcunun doping testinden dolayı suçlu olduğuna hükmedilirse Shakhtar, 30 milyon euroluk bu ek ödemeyi alamayacak.

Yıldız futbolcuyu yalan makinesine bağladılar! Dev kulübün kaderi çıkacak sonuca bağlı
Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin

SHAKHTAR'IN SAHİBİ SAVAŞTAKİ ÜLKESİNE 315 MİLYON EURO BAĞOŞLADI

Bu transferden elde edilen gelirin, Rusya ile olan savaşta birçok Ukraynalıya da fayda sağladığını belirten Palkin, "Kulüp sahibimiz Rinat Akhmetov, kulübümüzü ve ülkemizi çok seven bir insan. Savaş başladığından bu yana toplamda 315 milyon euro bağışta bulundu" dedi.

Yıldız futbolcuyu yalan makinesine bağladılar! Dev kulübün kaderi çıkacak sonuca bağlı
Shakhtar Donetsk'in sahibi Rinat Akhmetov

SUDAKOV'UN TAKIMDAKİ GELECEĞİ DE ÇOK KRİTİK

Shakhtar, finansal açıdan ayakta kalabilmek adına takımın yıldız oyuncusu Georgiy Sudakov'u elden çıkarmaya çalışıyor. 22 yaşındaki orta saha ile Napoli ve Brentford gibi takımlar yakından ilgileniyor. 2021 yılında altyapıdan A takıma yükselen genç futbolcu, bu sezon Shakhtar formasıyla çıktığı 34 maçta 13 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Sudakov'un güncel değeri ise 32 milyon olarak gösteriliyor.

Yıldız futbolcuyu yalan makinesine bağladılar! Dev kulübün kaderi çıkacak sonuca bağlı
Georgiy Sudakov
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Son Dakika Spor Yıldız futbolcuyu yalan makinesine bağladılar! Dev kulübün kaderi çıkacak sonuca bağlı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Yalçın:
    o.e Remzi 0 0 Yanıtla
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