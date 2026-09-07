Yılmaz Erdoğan, Demet Evgar ve Rıza Kocaoğlu yerinde duramadığı anlar - Son Dakika
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Yılmaz Erdoğan, Demet Evgar ve Rıza Kocaoğlu yerinde duramadığı anlar

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Filenin Sultanları'nın İtalya ile karşı karşıya geldiği Avrupa Şampiyonası finalini Yılmaz Erdoğan, Rıza Kocaoğlu ve Demet Evgar da tribünden takip etti. Mücadele sırasında Türkiye'nin aldığı bir sayının ardından üç ünlü isim aynı anda ayağa fırlayarak büyük sevinç yaşadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın İtalya ile oynadığı Avrupa Şampiyonası finalinde tribünlerde de büyük heyecan yaşandı. Karşılaşmayı izleyenler arasında Yılmaz Erdoğan, Rıza Kocaoğlu ve Demet Evgar da yer aldı.

ÜNLÜ İSİMLER TRİBÜNDEYDİ

Yılmaz Erdoğan, Rıza Kocaoğlu ve Demet Evgar, Filenin Sultanları'nın İtalya karşısındaki mücadelesini tribünden takip etti. Maçın heyecanına ortak olan üç ismin yaşadığı sevinç kameralara yansıdı.

SAYI GELİNCE ÜÇÜ BİRDEN AYAĞA FIRLADI

Karşılaşma devam ederken Türkiye'nin aldığı bir sayının ardından Yılmaz Erdoğan, Rıza Kocaoğlu ve Demet Evgar aynı anda yerlerinden fırladı. Üç ismin Filenin Sultanları'nın aldığı sayıyı büyük bir coşkuyla kutladığı anlar büyük beğeni aldı.

FİLENİN SULTANLARI İTALYA'YI DEVİRDİ

Büyük çekişmeye sahne olan finalin sonunda Türkiye, İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Şampiyonası, Filenin Sultanları, Yılmaz Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, Demet Evgar, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılmaz Erdoğan, Demet Evgar ve Rıza Kocaoğlu yerinde duramadığı anlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yılmaz Erdoğan, Demet Evgar ve Rıza Kocaoğlu yerinde duramadığı anlar - Son Dakika
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