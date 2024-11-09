Yılmaz Vural ve Tanju Çolak Barıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yılmaz Vural ve Tanju Çolak Barıştı

Yılmaz Vural ve Tanju Çolak Barıştı

Yılmaz Vural ile Tanju Çolak, Antalya'daki turnuvada aralarındaki kırgınlığı sonlandırdı.

09.11.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aralarında kırgınlık bulunan teknik direktör Yılmaz Vural ile eski milli futbolcu Tanju Çolak, Antalya'da katıldıkları "9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası"nda barıştı.

Türkiye ve Almanya'nın tanınmış ve efsaneleşmiş veteran oyuncularından oluşan futbol takımları, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin işbirliğiyle Türk-Alman dostluğunu vurgulamak amacıyla Antalya'da buluştu.

Organizasyonun kokteyli kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan teknik direktör Yılmaz Vural ile eski milli futbolcu Tanju Çolak arasındaki küslük, bu programda sona erdi. Vural, sahnede bir araya geldiği ve bir sözünden dolayı kendisine kırgın olan Çolak'tan özür diledi.

Bunun üzerine konuşan Tanju Çolak, "Kendisini Daum'un cenazesinde gördüm, kırgınlığımı ifade ettim. Burada da kendisine teşekkür ediyorum. İnsanlar hata yapabilir, ama önemli olan hatayı kabullenmektir. Ben hocama teşekkür ediyorum, büyüğümdür, önemlidir, değerlidir, Türk futbolu için özeldir. Seviyoruz birbirimizi." ifadesini kullandı.

Yılmaz Vural da 2,5 ay önce yaşamını yitiren Alman teknik direktör Christoph Daum için Almanya'daki cenaze töreninin kendisi için farklı boyutu olduğunu dile getirerek, "Tanju'yu orada gördüm ve çok şükür bugün yeniden beraberiz." dedi.

Vural, turnuvada Fenerbahçe veteran takımının antrenörlüğünü yapacağını sözlerine ekledi.

Christoph Daum'un da anıldığı "9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası"nın futbolseverlere nostaljik ve heyecan dolu anlar yaşatması amaçlanıyor. Organizasyonda Antalyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Almanya'dan Schalke 04, Hannover 96, FC Nürnberg ve FC Adler veteran takımları mücadele edecek.

Kaynak: AA

Yılmaz Vural, Tanju Çolak, Etkinlik, antalya, Futbol, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılmaz Vural ve Tanju Çolak Barıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:35 Enes Güran duruşma biterken Nevzat’a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz Enes Güran duruşma biterken Nevzat'a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz
23:08 IKBY, HDP’nin Erbil bürosunu kapattı, temsilcilerini Süleymaniye’ye gönderdi IKBY, HDP'nin Erbil bürosunu kapattı, temsilcilerini Süleymaniye'ye gönderdi
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle seslendi: Allah büyüktür Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle seslendi: Allah büyüktür
10:19 Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti
10:16 Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için
09:56 Elon Musk’ın kızı Vivian, Trump’ın başkanlığı sonrası ABD’yi terk etmeyi planlıyor Elon Musk'ın kızı Vivian, Trump'ın başkanlığı sonrası ABD'yi terk etmeyi planlıyor
09:53 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı
09:45 Uzmanlar Marmara için uyardı Uzmanlar Marmara için uyardı
09:37 Özgür Özel’in ’’MİT’’ iddiaları sonrası İbrahim Kalın’dan telefon Özgür Özel'in ''MİT'' iddiaları sonrası İbrahim Kalın'dan telefon
09:36 Bitcoin’e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF’si tarih yazdı Bitcoin'e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF'si tarih yazdı
09:34 Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu’nun üstünü neden çizdiğini anlattı Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu'nun üstünü neden çizdiğini anlattı
09:30 Sadece Fenerbahçe yenildi İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum Sadece Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum
09:19 Galatasaray’ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı Galatasaray'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı
09:16 Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı
08:47 Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu’da kar yağışı görülebilecek Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 02:02:39. #1.13#
SON DAKİKA: Yılmaz Vural ve Tanju Çolak Barıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.