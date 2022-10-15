Yılport Samsunspor: 2-1 - Son Dakika
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Yılport Samsunspor: 2-1

15.10.2022 21:05
Yılport Samsunspor: 2-1

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Tarık Güldal, Cemal Alpay, Emrah ÜnalALTINORDU: Ali Emre - Rıdvan (Dk. 65 Furkan), Rahmi, Erdi, Yusuf Can (Dk. 46 Emircan), Kubilay, Metehan, Kürşad (Dk. 74 Emre), Ahmet İlhan (Dk.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Tarık Güldal, Cemal Alpay, Emrah ÜnalALTINORDU: Ali Emre - Rıdvan (Dk. 65 Furkan), Rahmi, Erdi, Yusuf Can (Dk. 46 Emircan), Kubilay, Metehan, Kürşad (Dk. 74 Emre), Ahmet İlhan (Dk. 90+4 Safa), Ali Dere, Ahmet DereliYILPORT SAMSUNSPOR: Szumski - Zeki, Alim, Yunus Emre (Dk. 89 Ali), Soner, Ali Kaan (Dk. 89 Ahmet), Yusuf Emre, Celil (Dk. 46 Fofana), Boldrin (Dk. 46 Laura), Harris (Dk. 69 Muhammet Ali), TanqueGOLLER: Dk. 53 Kubilay, Dk. 60 (Pen) Ahmet İlhan (Altınordu), Dk. 90+3 Ahmet (Samsunspor)SARI KARTLAR: Rıdvan, Furkan, Metehan (Altınordu), Celil, Yunus Emre (Samsunspor)KIRMIZI KART: Dk.10 TanqueSpor Toto 1'inci Lig'de 9'uncu hafta mücadelesinde Altınordu evinde Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekip 10'uncu dakikada Tanque'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. İlk yarısı golsüz biten müsabakada Altınordu'nun gollerini 53'üncü dakikada Kubilay, 60'ıncı dakikada penaltıdan Ahmet İlhan, Samsunspor'un golünü ise 90+3'üncü dakikada Ahmet attı. Üst üste ikinci galibiyetini alan Altınordu 9 puana ulaşarak düşme hattından kurtuldu. Samsunspor 13 puanda kalıp Play-Off hattındaki yerini tehlikeye attı.10'uncu dakikada orta sahada taç çizgisine yakın bir bölgede konuk ekipten Tanque, Rıdvan'a yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü. Hakem Tarık Güldal, VAR incelemesinin ardından sarı kartı iptal ederek Tanque'ye direkt kırmızı kart gösterdi.25'inci dakikada Altınordu gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ahmet İlhan'ın sol ayağıyla yaptığı plasede kaleye giden topu kaleci Szumski parmaklarının ucuyla kornere çeldi.37'nci dakikada konuk ekipten Yusuf Emre'nin soldan kullandığı kornerde Alim kafayı vurdu, top az farkla üstten dışarı gitti. 53'üncü dakikada soldan Ali Dere'nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Kubilay sert bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.58'inci dakikada kaleci Szumski ceza sahasında Ahmet İlhan'ı indirince Hakem Güldal penaltı noktasını gösterdi.60'ıncı dakika sarkan penaltı vuruşunda topun başına geçen Ahmet İlhan, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.90+3'üncü dakikada Samsunspor farkı 1'e indirdi. Uzak mesafeden Alim'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Emre'nin son anda çeldiği topu Ahmet tamamladı: 2-1.Müsabakayı Altınordu 2-1 kazandı.HÜSEYİN EROĞLU BU KEZ RAKİP OLDUSamsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, geçen sezon sonuna kadar 10 yıl boyunca çalıştırdığı Altınordu'ya ilk kez rakip oldu. Altınordulu taraftarlar maçtan önce Hüseyin Eroğlu'na çiçek verirken, Altınordulu futbolcular eski hocaları ile hasret giderdi. Eroğlu'nun 10 yıl yardımcı antrenörlüğünü yapan Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman da müsabaka öncesi kendisiyle kucaklaşıp başarı diledi. Eroğlu, takımın başında çıktığı 3'üncü maçında ilk yenilgisini aldı.

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Altınordu-Samsunspor maçının ardından Altınordu-Samsunspor maçının ardından Ufuk Kahraman: 'Duygusal bir maçtı benim adıma' Ufuk Kahraman: 'Duygusal bir maçtı benim adıma' Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Samsunspor: 1 Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Samsunspor: 1
Kaynak: DHA

Samsunspor, Altınordu, Ali Dere, Ali Emre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılport Samsunspor: 2-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yılport Samsunspor: 2-1 - Son Dakika
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