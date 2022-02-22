Yok artık! Atiba Hutchinson'dan beklenmedik karar: 1 yıl daha! - Son Dakika
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Yok artık! Atiba Hutchinson'dan beklenmedik karar: 1 yıl daha!

22.02.2022 15:29

Sezon sonunda futbolu bırakması beklenen Atiba Hutchinson, kariyerine 1 yıl daha devam etme kararı aldı. Beşiktaş 'önereceğiniz her türlü şartı kabul ederim' diyen 39 yaşındaki futbolcuyla 1 yıl daha yola devam etmeye sıcak bakıyor.

Atiba Hutchinson'dan sürpriz bir karar çıktı. Sezon sonunda futbolu bırakıp Beşiktaş'ın teknik ekibine katılması beklenen Atiba Hutchinson '1 yıl daha devam' kararı aldı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı ile görüşen 39 yaşındaki Atiba, futbola 1 yıl daha devam etmek istediğini, kendisinde o gücü bulduğunu Kazancı'ya aktardı.

Pes artık Atiba! Yaptığı teklif yönetimi çok şaşırttı

"O GÜCE SAHİBİM"

Beşiktaş ile 9. sezonunu oynayan Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaş forması giymeye hazırlanıyor. Siyah beyazlı formayla yaşadığı 3 şampiyonlukla Beşiktaş tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı oyuncu olan Atiba Hutchinson, 1 yıl daha futbola devam etmek istediğini ve kendisinde o gücü bulduğunu söyledi.

Pes artık Atiba! Yaptığı teklif yönetimi çok şaşırttı

"DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Siyah beyazlıların önereceği her şartı kabul edeceğini belirten Atiba, "Benim için Beşiktaş ve Kanada Milli Takımı çok önemli. 1 yıl daha devam etmek istiyorum. Önereceğiniz bütün şartları kabul ediyorum" ifadesini kullandı.

Pes artık Atiba! Yaptığı teklif yönetimi çok şaşırttı

YÖNETİM SICAK BAKIYOR

Ajansspor'un edindiği bilgiye göre Beşiktaş, kaptan Atiba Hutchinson'un gelecek sezonun kadrosunda bulunmasına olumlu bakıyor. Atiba'nın yeni gelecek yabancı oyunculara rol model olması bekleniyor. Beşiktaş, Kanadalı oyuncuyu futbolu bıraktıktan sonra teknik kadroda değerlendirmek istiyor.

TARİHE ADINI YAZDIRDI

Beşiktaş formasıyla 316 maça çıkan Atiba Hutchinson, Beşiktaş tarihinin en fazla forma giyen yabancı futbolcusu unvanını taşıyor. Kanadalı futbolcu, Beşiktaş'ta 26 kez gol sevinci yaşarken 34 asist yaptı. Atiba, bu sezon Süper Lig'de 16, Şampiyonlar Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda 2 maçta ve TFF Süper Kupa finalinde oynadı. Ligde, Türkiye Kupası'nda ve Süper Kupa'da 1 gol attı.

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Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Yok artık! Atiba Hutchinson'dan beklenmedik karar: 1 yıl daha! - Son Dakika Spor


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