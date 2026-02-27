Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı - Son Dakika
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı

Haberin Videosunu İzleyin
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
27.02.2026 14:36  Güncelleme: 14:41
Yoğun yağışların ardından Konya-Antalya kara yolunun büyük bir kısmı su altında kaldı. Havadan çekilen görüntülerde yolun bir noktadan sonra tamamen suya gömüldüğü ve göl manzarasına dönüştüğü görüldü. Bu görüntülerin ardından suyla kaplanan kara yolunda bir vatandaşın su sporu yaptığı görüldü.

Yoğun yağışların ardından sular altında kalan Konya- Antalya kara yolunun son hali havadan görüntülendi. Yolun bir noktadan sonra tamamen suya gömüldüğü ve göl manzarasına dönüştüğü görüldü. Görüntülerin ardından bir vatandaş suyla kaplanan yolda su sporu yaptı.

YOL BİTTİ, GÖL BAŞLADI

Eynif Ovası mevkisinde etkili olan yağışlar sonrası kara yolunun büyük bölümü su altında kaldı. Havadan çekilen görüntülerde yolun bir noktada kaybolduğu, yerini geniş bir su birikintisinin aldığı dikkat çekti.

"38 SENE SONRA DOĞA KENDİNE AİT OLANI ALDI"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İhsan Bayık isimli bir vatandaş, suyla kaplanan kara yolunda jetsurf ile ilerledi. Bayık, "Şu anda Konya-Antalya kara yolunda Konya'dan Antalya istikametine doğru gidiyorum. Burası Eynif Ovası. 38 sene sonra doğa kendine ait olanı aldı. Şaka gibi ama kara yolunun üzerinde jetsurf yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, suyla kaplanan yol hem şaşkınlık hem de tartışma yarattı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Haan Haan:
    bu yolu yapan müteahhit şirket firma kim varsa, yeniden doğaya uygun şekilde yaptıracaksın, yazık şu na harcanan paraya 49 1 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    5 li çete 3 1
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    o yolu yapan sorumlulara ceza vermezler böyle bir ülke burasi 36 1 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Her şeye rağmen hayattan zevk alan insanlar var!!Bu yolu yapan planlayan Devletin müdürü,inşaat mühendisi,mimarı kim?? 20 1 Yanıtla
  • 232379 232379:
    Bu Yolu Kim Yaptıysa Kesin Olarak Türkiye, de Yılın Müteahhiti Seçilir Plaket ve milyonlarca Dolar Ödül Verilir Nokta 13 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Jet ski yoksa at ski var. 1 0 Yanıtla
