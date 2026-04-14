Yolun sonu geldi! Mauro Icardi'yi üzecek karar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yolun sonu geldi! Mauro Icardi'yi üzecek karar

Haberin Videosunu İzleyin
Yolun sonu geldi! Mauro Icardi'yi üzecek karar
14.04.2026 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haber Videosu

Süper Lig'de son olarak oynanan Göztepe ve Kocaeli maçlarında toplam 15 dakika süre alabilen Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Victor Osimhen'in dönüşü sonrası iyice kulübeye hapsolacak. Teknik direktör Okan Buruk, Icardi'ye çok zor durumda kalmadığı sürece forma vermeyi düşünmüyor.

Galatasaray’da geçtiğimiz iki sezonda attığı gollerle adını kulüp tarihine altın harflerle yazdıran Arjantinli yıldız Mauro Icardi, şimdilerde formaya hasret kalmış durumda. Süper Lig'de son olarak oynanan Göztepe ve Kocaelispor maçlarında toplamda sadece 15 dakika süre alabilen Icardi, fiziksel görüntüsü ve formsuzluğuyla teknik heyetin gözünden düştü.

OSIMHEN DÖNDÜ, DEFTER KAPANDI

Sakatlığını atlatarak takımla çalışan Victor Osimhen, Okan Buruk’un yeniden hücum planlarındaki tek isim haline geldi. Nijeryalı golcünün geri dönüşüyle birlikte sarı-kırmızılılardaki Icardi defteri resmen kapandı. 

OKAN BURUK’UN KARARI KESİN: "MECBUR KALMADIKÇA..."

Kemerburgaz'dan gelen haberlere göre; Başarılı teknik direktör Okan Buruk’un, antrenman ve maç performansından memnun kalmadığı Icardi’yi, çok ekstrem bir sakatlık veya ceza durumu yaşanmadığı sürece ilk 11’de düşünmediği öğrenildi. Buruk’un artık "isimlerle değil, fizik gücüyle" sahada kalacak bir takım kurguladığı ve bu kurguda Icardi’ye ancak çok zor durumda kalırsa maçların son bölümlerinde yer vereceği öğrenildi. 

Mauro Icardi, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Ne oldu şimdi icardi aşkınız bittimi, nerede deli gibi savunanlar, ama size iyi oldu iyiyi dogruyu bildiğiniz halde kötüyü yanlısı savunmak delikanlılık değildi ,umarım tecrübe kazanmissinizdir 6 10 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 21:42:00. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.