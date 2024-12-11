Yosun Cup Yelken Yarışları Bodrum'da Başladı - Son Dakika
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Spor

Yosun Cup Yelken Yarışları Bodrum'da Başladı

Bodrum'da Yosun Dalgacı anısına düzenlenen yelken yarışlarına 151 sporcu katıldı.

11.12.2024 20:16
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Yosun Cup Yelken Yarışları başladı.

Era Bodrum Yelken Kulübü antrenörü Serkan Dalgacı ve kulüp yöneticisi Ayşe Dalgacı çiftinin lösemi hastalığı nedeniyle 2015'te 7 yaşındayken vefat eden kızı Yosun Dalgacı anısına düzenlenen, optimist sınıfında sadece kız sporcular yer aldığı yarışlara, 6'sı Azerbaycan'dan toplam 151 sporcu katıldı.

Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) faaliyet programında yer alan organizasyonda sporcular, Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü Bitez Spor Tesisleri'nden denize açıldı.

Serkan Dalgacı, AA muhabirine, kızının anısını yaşatmak için organizasyonu düzenlediklerini söyledi.

Yarışların her yıl düzenli olarak yapılacağını belirten Dalgacı, "Kız sporculara özel bir yarış düzenledik. Bu yarışta diğer kızım da yarışıyor. Elde dilen geliri de kanserle mücadele eden çocuklara maddi destek olmak için vakıflara bağışlayacağız. Böylece sosyal bir proje olacak. Yarışta görev alan herkes gönüllü oldu. Herkes elinden geleni yapıyor." dedi.

Organizasyon 14 Aralık'ta son gün yarışlarının ardından ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yosun Cup Yelken Yarışları Bodrum'da Başladı - Son Dakika

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