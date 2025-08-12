YTU Racing, Formula Student'ta Şampiyon Oldu - Son Dakika
YTU Racing, Formula Student'ta Şampiyon Oldu

YTU Racing, Formula Student\'ta Şampiyon Oldu
12.08.2025 13:59
Yıldız Teknik Üniversitesi'nin YTU Racing takımı, Formula Student Czech Republic 2025'te birinci oldu.

YILDIZ Teknik Üniversitesi öğrenci takımı YTU Racing, Formula Student Czech Republic 2025'te geliştirdikleri YTR10C aracıyla içten yanmalı motor kategorisinde birinci oldu.

YTU Racing, aylar süren yoğun çalışmalarını ve pistteki üstün mücadelelerini sezonun ilk yarışında şampiyonlukla taçlandırdı. Toplamda 6 farklı kategoride podyuma çıkan ekip, topladığı puanlarla genel klasmanda zirveye yerleşerek Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandırdı. YTU Racing, yarışmanın en zorlu etaplarından topladığı yüksek puanlarla rakiplerini geride bıraktı.

0–100 km/h hızlanmayı yalnızca 3,2 saniyede gerçekleştiren aracın mimarı olan takım, Genel Klasman (Overall), Dayanıklılık (Endurance) ve Hızlanma (Acceleration) kategorilerinde birinci oldu. Aracın teknik üstünlüğünü ve pilotların yeteneğini sergileyen takım aynı zamanda diğer dinamik kategorilerde de zirveyi zorladı. YTU Racing, Skidpad ve Verimlilik (Efficiency) kategorilerinde ikinciliği elde ederken Autocross kategorisinde üçüncü oldu.

'PİSTLERİN YILDIZLARI, ÜNİVERSİTEMİZİN VE ÜLKEMİZİN GURUR KAYNAĞI OLDU'

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, yaptığı açıklamada, "YTU MAKTEK kulübümüze bağlı Racing Takımımız, Formula Student Czech Republic'te elde ettiği şampiyonlukla göğsümüzü bir kez daha kabarttı. Artık bir marka haline gelen ekibimizin bu istikrarlı başarısı tesadüf olmayıp yılların birikiminin, disiplinli çalışmanın ve inovasyon tutkusunun en somut göstergesidir. Gençlerimiz, sadece bir araç tasarlayıp yarış kazanmadılar aynı zamanda mühendislik becerilerini, problem çözme yeteneklerini ve liderlik vasıflarını en üst seviyede sergileyerek ülkemizin ve üniversitemizin eğitim felsefesini taçlandırdılar. Bu şampiyonluk, atölyelerde filizlenen fikirlerin doğru bir vizyon ve destekle uluslararası alanda nasıl büyük başarılara dönüşebileceğinin en net göstergesidir. Yıldız Teknik Üniversitesi olarak, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize inanmaya ve her birinin hayallerini desteklemeye devam edeceğiz. Bu tarihi başarıda imzası olan YTÜ Racing takımımızı, danışman hocalarımızı ve destekçilerini canı gönülden kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi.

FORMULA STUDENT CZECH REPUBLİC HAKKINDA

Formula Student (FS), üniversite öğrencilerinin kendi tasarladıkları ve ürettikleri formula tipi araçlarla yarıştığı uluslararası bir mühendislik yarışmasıdır. 1981'de ABD'de Formula SAE adıyla başlayan konsept 1998'de Avrupa'ya taşınarak dünya çapında 800'den fazla takımın katıldığı prestijli bir platforma dönüşmüştür. Takımlar sadece pist performanslarına göre değil, aynı zamanda mühendislik tasarımları, maliyet etkinlikleri ve iş planı sunumu gibi statik disiplinlerde de değerlendirilir. Bu yarışma, öğrencilere sistem mühendisliği, takım çalışması ve proje yönetimi gibi alanlarda uygulamalı deneyim kazandırarak onları geleceğin mühendisleri, proje yöneticileri ve girişimcileri olmaya hazırlıyor.

YTU RACİNG HAKKINDA

Yapılan açıklamada YTU Racing hakkında şu bilgilere yer verildi:

"YTÜ MAKTEK çatısı altında 2011'de kurulan YTU Racing, Beşiktaş Kampüsü'ndeki garajında elektrikli, otonom ve içten yanmalı araçlar tasarlayan, geliştiren ve üreten çok disiplinli bir öğrenci takımıdır. Bugüne kadar 12 araç üreten ekip, 2024–2025 sezonunda 13. aracını hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Takım Organizasyon, Araç Dinamiği, Powertrain, Aerodinamik ve Kompozit departmanlarından oluşmaktadır. YTU Racing, Avrupa'nın önde gelen Formula Student yarışlarında Türkiye'yi düzenli olarak temsil ederken üyelerine mühendislik kadar zaman yönetimi, proje ve bütçe planlama, ekip çalışması gibi profesyonel yetkinlikler de kazandırıyor."

Kaynak: DHA

Yıldız Teknik Üniversitesi, Teknoloji, Eğitim, Spor, Son Dakika

