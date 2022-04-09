Yukatel Kayserispor: 1-2 - Son Dakika

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Mustafa Sönmez (xx), Serkan Çimen (xx)

GÖZTEPE: Piric (x) - Kerim (x) (Dk. 73 Jahovic x), Arslanagic (xx), Kahraman (x), Moubandje (x) (Dk. 73 Atakan x), Nwobodo (xx), Yalçın (x) (Dk. 62 Soner x), Tijanic (x), Lourency (x), Halil (xx), Di Santo (xx)YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung (xxx) - Ramazan (xxx), Hosseini (xx), Mert (xx), Carole (xxx), Campanharo (xxx) (Dk. 90 Abdulkadir x), Emrah (xxx) (Dk. 55 Cardoso x), Attamah (xx), Kemen (xxx), Thiam (xx), Mustafa (xx) (Dk. 67 İlhan x)GOLLER: Dk. 44 Di Santo (Göztepe) - Dk. 8 Emrah, Dk. 26 Kemen (Yukatel Kayserispor )SARI KARTLAR: Moubandje (Göztepe) - Kemen, Campanharo (Yukatel Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Göztepe, evinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek umut tüketti. Bu sonuçla üst üste 9'uncu maçını kaybeden İzmir ekibi, 27 puanda kaldı. Kayserispor ise 41 puana yükselip düşme hattından uzaklaştı. Kayserispor 8'nci dakikada Emrah'la öne geçerken, 26'ncı dakikada Kemen ile farkı ikiye çıkardı. Göztepe, 44'te Santo ile umutlansa da puan alamadı. Göztepeli futbolseverler ise hem oyuncuları hem de yönetimi protesto etti.

8'inci dakikada konuk Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Emrah çizgiye hareketlenip dar açıdan şutunu çekti. Top kaleci Piric'in yanından ağlarla buluştu: 0-1.14'üncü dakikada Halil'in ortasında Di Santo kafayı vurdu, topa iyi uzanan kaleci Lung gole izin vermedi.18'inci dakikada Göztepe etkili geldi. Di Santo'nun kafayla indirdiği topa Kerim gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten oyun alanını terk etti.26'ncı dakikada Kayserispor golleri ikiledi. Ramazan'ın kullandığı serbest vuruşta, savunmadan seken topa kafayla dokunan Kemen farkı ikiye çıkardı: 0-2.44'üncü dakikada Göztepe farkı bire indirdi. Yalçın'ın derinlemesine pasında sağ kanatta topla buluşan Halil, içeri ortaladı. Kaleci Lung'un sektirdiği topu Di Santo kaleye gönderdi: 1-2.67'nci dakikada Soner'in sağ kanattan doğrudana kaleye doğru kullandığı serbest vuruşta kaleci Lung'un uzaklaştırmak istediği topla buluşan Di Santo'nun şutunda meşin yuvarlak üstten ayuta gitti.69'uncu dakikada Cardoso'nun yaptığı ortada penaltı noktası yakınında topla buluşan Thiam'ın dönerek yaptığı vuruşta kaleci Piric'in kurtardığı meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.74'üncü dakikada Halil'in pasıyla ceza sahası dışında topa sahip olan Tijanic'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.90'ıncı dakikada gelişen Göztepe atağında Di Santo, Hosseini'nin müdahalesi ile yerde kaldı, Göztepeli futbolcular penaltı bekledi. Hakem, VAR'da pozisyonu izleyip devam kararı verdi.

90+4'üncü dakikada Santo'nun kafayla indirdiği topa Jahovic dokundu, ancak yan direk gole izin vermedi.

- İzmir