Yukatel Kayserispor maçından notlar

- Fenerbahçe'de 3 değişiklik

-Sarı-lacivertlilerde 4 eksik

Mustafa AKIN/İSTANBUL, -

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Alpaslan Dedeş üstlendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Royal Antwerp maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Pereira, Filip Novak'ın yerine Attila Szalai'ye, Jose Sosa'nın yerine Miha Zajc'a ve cezası bulunan Bright Osayi-Samuel'in yerine ise Nazım Sangare'ye forma verdi. Pereira, mücadeleye şu 11'le çıktı: "Berke, Szalai, Kim, Tisserand, Zajc, Mert Hakan, Meyer, Nazım, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Berisha."SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİKFenerbahçe, Yukatel Kayserispor mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte cezası devam eden Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Altay, Valencia ve Gustavo takımını yalnız bıraktı.MESUT İLE SERDAR AZİZ YEDEKFenerbahçe'de sakatlıkları sona eren Mesut Özil ile Serdar Aziz, Yukatel Kayserispor karşılaşmasına yedek soyundu. En son ligde 24 Ekim tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde görev alan Mesut Özil, Konyaspor ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Royal Antwerp maçında görev alamadı. Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz ise 5 maç sonra formasına kavuştu. En son ligde 3 Ekim'de oynanan Kasımpaşa maçında görev alan Serdar Aziz; Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Antwerp mücadelelerinde görev alamadı.YUKATEL KAYSERİSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİKYukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe maçına tek değişiklik yaparak çıktı. Tecrübeli teknik adam, Fatih Karagümrük maçında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalarak cezalı duruma düşen Onur Bulut yerine Ramazan Civelek'e görev verdi. Karaman, mücadeleye şu 11'le çıktı:

"Lung, Carole, Hosseini, Kolovetsios, Ramazan, İbrahim, Campanharo, Kemen, Emrah Başsan, Thiam, Gavranovic"