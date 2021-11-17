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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başantrenörü Aktaş'tan "aşı" çağrısı - Son Dakika

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başantrenörü Aktaş'tan "aşı" çağrısı

17.11.2021 11:05
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başantrenörü Aktaş'tan "aşı" çağrısı

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 25 gün hastanede tedavi gören Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, aşı olunması ve tüm tedbirlere harfiyen uyulması tavsiyesinde bulundu.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 25 gün hastanede tedavi gören Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, aşı olunması ve tüm tedbirlere harfiyen uyulması tavsiyesinde bulundu.

Öksürük şikayeti üzerine ağustos ayında yaptırdığı PCR testi pozitif çıkan, tedavisine evde devam ederken durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan ve 15 gün yoğun bakımda tedavi gören Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığa yakalandığı dönemde zor günler geçirdiğini söyledi.

Maske, mesafe ve temizliğine çok dikkat etmesine rağmen virüse nasıl yakalandığını bilmediğini anlatan Aktaş, "Gerçekten düşünüldüğü gibi 'Ben grip oldum diyerek hafif atlatabileceğiniz' bir hastalık değilmiş. Daha öne ben başka hastalıklar da geçirdim ama bu gerçekten çok farklı ve vücudun her organına zarar verebilecek özellikte bir virüs. İnsan sağlığını ciddi anlamda tehdit eden virüsmüş. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum ki iyileşebildik. Tekrar hayata dönmemde tüm doktorlar ve hemşirelerin emeği çok." ifadelerini kullandı.

Hastanede zor günlerin geçirdiğini anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Ciğerlerin nefes alamadığını hissediyorsunuz. Sonuçta iyileşmeyi başarabildik. Biz şanslılardanız. Kesinlikle maske, mesafe temizlik ve aşı konusunda özen göstermemiz gerektiğini söylemek istiyorum. Hassas davranmak lazım. Buradan herkese aşılarını olmaları konusunda uyarıda bulunmak istiyorum. Umarım bu özeni göstererek de bu virüsün üstesinden geliriz."

Bir virüsün hayata bu kadar etki edebileceğini hiç düşünmediğini belirten Aktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaşayınca anladım ki özellikle sağlık çalışanlarının aşı olun feryatları ve çabaları takdire şayanmış. Hastanede olduğum 25 gün bunu gözlemledim. Tüm sağlık çalışanları inanılmaz emek harcıyorlar. Bizim de birey olarak üzerimize düşenleri harfiyen yapmamız lazım ki sağlık sektörünün üzerindeki yükü arttırmayalım. Ben aşımı olmadan virüse yakalandım. Keşke aşı olsaydım. Artık sağlığım yerine geldi. Bir an önce aşılarımı tamamlamayı düşünüyorum."

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başantrenörü Aktaş'tan aşı çağrısı
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başantrenörü Aktaş'tan aşı çağrısı
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başantrenörü Aktaş'tan aşı çağrısı
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başantrenörü Aktaş'tan aşı çağrısı
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başantrenörü Aktaş'tan aşı çağrısı

Merkezefendi, Zafer Aktaş, PCR Testi, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başantrenörü Aktaş'tan 'aşı' çağrısı - Son Dakika Spor


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