Yüksel Yıldırım\'ın kızından olay hareket

Fenerbahçe'nin Samsun spor'u 90+5'te attığı golle 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ortaya çıkan bir görüntü sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın kızı Zeycan Yıldırım'ın tribünlere yaptığı hareket gündem oldu.

FENERBAHÇE TARAFTARINA ORTA PARMAK GÖSTERDİ

Maçın ardından ortaya çıkan bir karede Zeycan Yıldırım'ın Fenerbahçeli taraftarlara orta parmak gösterdiği görülüyor. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntü spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Söz konusu görüntünün paylaşılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Tartışma yaratan hareket, karşılaşma sonrası en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.