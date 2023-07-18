Yurda döndüler! Tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na çoşkulu karşılama - Son Dakika
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Yurda döndüler! Tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na çoşkulu karşılama

18.07.2023 17:14

FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü. Havaalanında yüzlerce kişinin beklediği Filenin Sultanları büyük bir çoşkuyla karşılandı.

FIVB Milletler Ligi final maçında Çin'i 3-1 yenerek altın madalyaya uzanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü. Filenin Sultanları'na havalimanında yoğun ilgi gösterildi.

COŞKUYLA KARŞILANDILAR

Havaalanında yüzlerce kişi tarafından beklenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, orada bekleyen kalabalık tarafından büyük bir çoşkuyla karşılandı.

EDA ERDEM İDDİALI KONUŞTU

Basın mensuplarına konuşan Eda Erdem Dündar, "Bizi şampiyonluğa inandıran bir koçla, her an inan takımla, bizi hiç yalnız bırakmayan federasyonumuzla karşınızdayız. Bu bizim başarı hikayemizin başlangıç noktası. Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyatlar'da da hedef zirve. İnşallah bunu başaracağız" dedi.

Yurda döndüler! Tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na çoşkulu karşılama

"YENİ HEDEFİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONASI VE OLİMPİYAT OYUNLARI"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ havalimanında yaptığı açıklamda "Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları yeni hedefimiz. Tarihimizde ilk defa dünya sıralamasında 1. sıraya geldik. Yeni koçumuza, kaptanımıza, hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yurda döndüler! Tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na çoşkulu karşılama

"İNANILMAZ BİR ATMOSFER VAR"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ise "İnanılmaz bir atmosfer var. Bize güvenen herkese çok teşekkür ederiz. Çok çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yurda döndüler! Tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na çoşkulu karşılama
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