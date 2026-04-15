Yusuf Şimşek, Altınordu'da Başarılı Performans
15.04.2026 13:10
Altınordu'nun teknik direktörü Yusuf Şimşek, 10 maçta 1,70 puan ortalamasıyla dikkat çekti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 haftaya düşme hattının 2 puan üzerinde giren 31 puanlı Altınordu'da teknik direktör Yusuf Şimşek, son dönemde görev alan teknik adamlar arasında maç başı puan ortalaması en yüksek çalıştırıcılardan biri konumuna geldi. Tecrübeli teknik adam, takımın başında yer aldığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgiyle 1,70 puan ortalaması tutturdu. Şimşek, kırmızı-lacivertli ekibi çalıştıran son 10 teknik adam arasında en başarılı 2'nci teknik direktör olarak dikkat çekti.

Altınordu'da sırasıyla Hüseyin Eroğlu 368 müsabakada 1,61, Ufuk Kahraman 19 maçta 0,79, Gökhan Ünal 7 maçta 0,71, Hasan Özer 10 maçta 1,20, Atilla Küçüktaka 37 müsabakada 1,16, Olcay Şahan 19 karşılaşmada 1,89, Ersan Parlatan 13 randevuda 1,46, Namet Ateş 18 maçta 0,72, Ender Traş ise 14 maçta 0,71 puan ortalaması yakaladı. Olcay Şahan'dan sonra en yüksek maç başı puan ortalamasını yakalayan Yusuf Şimşek'in sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek.

Kaynak: DHA

Yusuf Şimşek, Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
