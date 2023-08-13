Zafer Partili İl Başkan Yardımcısı Öykü Başar, vücut geliştirmede dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
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Zafer Partili İl Başkan Yardımcısı Öykü Başar, vücut geliştirmede dünya şampiyonu oldu

Son Güncelleme: 13.08.2023 16:28

ABD'de düzenlenen İFBB Pro Ligi NPC Total Body Dünya Şampiyonası'nda Zafer Partisi İstanbul Kültür Sanat ve Spordan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Öykü Başar, şampiyonluğa ulaştı.

ABD'de de düzenlenen İFBB Pro Ligi NPC Total Body Dünya Şampiyonası'nda Zafer Partisi İstanbul Kültür Sanat ve Spordan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Öykü Başar şampiyonluğa ulaştı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILMAYA HAK KAZANDI"

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Ender Bozanoğlu, Başar'ın şampiyonluğunu sosyal medyadan yaptığı, "Zafer Partisi İstanbul Kültür Sanat ve Spordan sorumlu İl Bşk.Yrd. Sayın Öykü Başar, ABD'de katıldığı 'İFBB Pro Ligi NPC Total Body Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu. Öykü Hanım bu sonuçla, Ms.Olympia'ya (şampiyonlar ligi) katılmaya hak kazandı." ifadeleriyle açıkladı.

Zafer Partisi İl Başkan Yardımcısı Öykü Başar, vücut geliştirmede dünya şampiyonu oldu

"TEBRİKLER ÖYKÜ BAŞAR"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'da başarısından dolay Başar'ı kutladı. Özdağ yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Öykü Başar" dedi.

Zafer Partisi İl Başkan Yardımcısı Öykü Başar, vücut geliştirmede dünya şampiyonu oldu
Zafer Partisi İl Başkan Yardımcısı Öykü Başar, vücut geliştirmede dünya şampiyonu oldu
Zafer Partisi İl Başkan Yardımcısı Öykü Başar, vücut geliştirmede dünya şampiyonu oldu
Zafer Partisi İl Başkan Yardımcısı Öykü Başar, vücut geliştirmede dünya şampiyonu oldu
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Zafer Partisi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zafer Partili İl Başkan Yardımcısı Öykü Başar, vücut geliştirmede dünya şampiyonu oldu - Son Dakika


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