Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 Mağlup Etti

Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta\'yı 3-1 Mağlup Etti

Ziraat Bankkart, 2025 CEV Kupası 8'li Finaller Turu'nda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek seride avantaj sağladı. Karşılaşmanın setleri 25-22, 16-25, 21-25 ve 13-25 sonuçlandı. İkinci maç 19 Aralık'ta Ankara'da oynanacak.

04.12.2024 23:18  Güncelleme: 23:19
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SALON: TVF Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Gregor Novak (Slovenya), Antonella Verrascina (İtalya)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Doğukan Ulu, Patry, Kovar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Atanasov, Caner Ergül (L), Hasan Yeşilbudak (L) (Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Cardoso, Oğuzhan Karasu)

ZİRAAT BANKKART: Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clenevot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Berkay Bayraktar (L)

SETLER: 25-22, 16-25, 21-25, 13-25

SÜRE: 109 dakika (31', 27',27',24')

Ziraat Bankkart, 2025 CEV Kupası 8'li Finaller Turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi. Karşılaşmanın setleri 25-22, 16-25, 21-25 ve 13-25 sona erdi. Bu serinin ikinci karşılaşması 19 Aralık'ta Ziraat Bankkart'ın ev sahipliğinde Ankara'da oynanacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika

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