Ziraat Türkiye Kupası finali Atatürk Olimpiyat Stadyumu\'nda oynanacak

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ziraat Türkiye Kupası final maçının Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağına karar verdiklerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi. Toplantı sonrası basın mensuplarına yapılan açıklamada; final müsabakasının Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağı, mücadelede yabancı VAR hakeminin görev yapacağı, yarı otomatik ofsayt sisteminin uygulanacağı, maç günü iki takım taraftarlarına 50 bin Türk Bayrağı dağıtılacağı, tribünlerin paylaşımının ise kura çekimi ile belirleneceği duyuruldu.

Mehmet Büyükekşi: "Bu maçın yeni bir başlangıç olmasını istiyoruz"

Toplantıda alınan kararları açıklayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İki güzide kulübümüzün başkanlarıyla çok değerli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı neticesinde kulüp başkanlarımızın ortak kararıyla Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasına karar verdik. Bu maçın aslında yeni bir başlangıç olmasını istiyoruz. Özellikle futbolun ve sporun; dostluk, barış, kardeşlik olduğunu ve fair-play içerisinde gerçekleşmesi gerektiği konusunda mutabık kaldık. Bu maç için 50 bin adet Türk Bayrağı yaptıracağız. Kulüplerimizin bayraklarının yanı sıra bu yaptırdığımız Türk Bayrakları, iki takım taraftarlarımızın da ellerinde olacak. İnşallah maç günü saat 19.00'da bir konser planlıyoruz. Daha sonrasında takımlarımız ısınmak için sahaya çıkacak ve normal maçımız başlayacak. Türkiye'nin özlediği tabloyu inşallah tüm Türkiye'ye göstermiş olacağız. Hem Beşiktaş'ımızın taraftarları hem de Trabzonspor'umuzun taraftarları güzel bir şekilde bayram edasında bir mücadele seyrettirmeyi planlıyorlar. Biz de TFF olarak bu kupa maçının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben iki takımımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Final müsabakası olması sebebiyle aldıkları kararlardan bahseden Başkan Büyükekşi, "Biliyorsunuz Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk maçlarında VAR uygulaması yoktu. Çünkü alt liglerden de takımlar vardı. Daha sonraki aşamalarda VAR uygulaması başladı. Ama yarı otomatik ofsayt sistemi yok. Biz bu maçta final maçı olması sebebiyle yarı otomatik ofsayt sistemini uygulayacağız. Ayrıca yabancı VAR hakemi de görev yapacak. Böylece herhangi bir spekülasyon olmamasını ve tüm taraftarların da gönlünün rahat olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Hasan Arat: "Centilmence ve şenlik içerisinde bir maç olmasını diliyorum"

Yapılan toplantı sürecinin Türk futbolunun özlediği bir tablo olduğunu vurgulayan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak bugün burada değerli dost kulübümüz Trabzonspor ile birlikte Başkanın davetiyle çok güzel bir toplantı yaptık. Toplantının ana unsuru birlikte güvenlik unsurlarına da dikkat ederek bu karşılaşmayı en iyi hangi şekilde organize edebileceğimizi konuştuk. Yarın güvenlik toplantısı yapılacak. Eğer tribünlerin bölünmesi söz konusu ise kura çekimi yapılacak. Bunu Valimiz ve emniyet teşkilatımızın yapacağı çalışmalar belirleyecek. En önemli kararlardan bir tanesi de Şehit yakınları ve Gazilerimize ayrılacak her kulübün şeref tribünü kapasitesi olacak. Şeref tribünü Türkiye'de hep protokol olarak adlandırılır. Bizim şeref tribünü gönlümüzdeki şeref tribünüdür. Dolayısıyla her iki kulüp de bu konu üzerinde çalışma yapacaktır. Biz federasyon başkanımıza VAR hakemi konusunda bir talepte bulunduk. Ama en önemlisi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yaklaşımıdır. Bizler de müsabakanın İstanbul'da olmasını, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda olmasını, Olimpik bir yılda Türkiye'nin bir araya gelmesini, centilmence bir mücadeleyi özlediğimizi söyledik. Federasyon da bu konuda son derece ılımlı yaklaşmıştır. Verilen karar doğrudur. Centilmence ve şenlik içerisinde bir maç olmasını diliyorum. Hak eden kazansın" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan: "İki takımın taraftarların da bu maçta centilmence bir tavır sergileyeceğinden eminiz"

Bu maçla dünyaya ve Türkiye'ye çok farklı mesajlar verileceğini söyleyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Federasyon Başkanımız ve Hasan Bey ile birlikte çok olumlu bir toplantı gerçekleştirdik. Çok önemli kararlar alındığını düşünüyorum. Bu maç Türk futbolunun birlikteliği için çok önemli. İki takımın taraftarların da bu maçta centilmence bir tavır sergileyeceğinden eminiz. Centilmence bir maç geçmesi temennimiz. Yarın tribünlerin paylaşımıyla ilgili kura çekimi olacak. Türk Bayraklarımızla birlikte 70 binin üzerinde kapasiteye sahip Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda tüm dünyaya ve Türkiye'ye çok farklı mesaj vereceğimizi düşünüyorum. Şimdiden hayırlı olsun" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL