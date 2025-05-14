Ziraat Türkiye Kupası Finali: Galatasaray - Trabzonspor - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası Finali: Galatasaray - Trabzonspor

Galatasaray ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te saat 20.45'te karşılaşacak.

14.05.2025 01:58
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(ANKARA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçında Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ve Trabzonspor, Gaziantep Stadı'nda Türkiye Kupası için karşı karşıya gelecek. Gaziantep'te oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Zorlu mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası'na C grubundan giden Galatasaray, RAMS Başakşehir, Geosis Boluspor ve TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı. Grupta Başakşehir maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar Bolu ekibini 4-1 mağlup etti. Cimbom gruptaki son mücadelesi olan Konyaspor maçını ise 0-0 beraberlikle tamamladı. 5 puana ulaşan Galatasaray, grubu Konyaspor'un ardından ikinci olarak tamamladı. Çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray rabikini 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde gruptaki rakibi Konyaspor'u 5-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar finale adını yazdırdı.

Trabzonspor ise A Grubu'nda Corendon Alanyaspor, İskenderunspor ve Çaykur Rizespor ile eşleşti. Corendon Alanyaspor'u 3-0, Çaykur Rizespor'u da evinde 5-2 mağlup eden bordo-mavililer İskenderunspor ile 2-2 berabere kalarak grubu 7 puanla ilk sırada tamamdı.  Çeyrek finalde rakibi, Sipay Bodrum FK'yı uzatmalarda 3-2 mağlu eden Karadeniz temsilcisi yarı finalde İzmir ekibi Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek final biletini cebine koydu.

Galatasaray ve Trabzsonspor arasında oynanacak mücadelede Trabzonspor 10. kez, Galatasaray ise 19. kez kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası Finali: Galatasaray - Trabzonspor - Son Dakika

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