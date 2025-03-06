Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final Eşleşmeleri

Spor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşmeler belli oldu. Çeyrek finalde Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimine 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, TFF yönetim kurulu üyeleri ve kulüp yetkilileri katıldı. Kurada; Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor seribaşı, Galatasaray, Göztepe, Bodrum FK ve İskenderunspor ise seribaşı olmayan takımlar olarak yer aldı.

Çeyrek final ve yarı final maçları tek maç üzerinden oynanacak. Çeyrek final müsabakaları 1-3 Nisan tarihleri arasında, yarı final karşılaşmaları ise 22-24 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

"Fair-play çerçevesinde hak edenin kazanacağı bir final temenni ediyorum"

Kurada konuşan Zehra Neşe Kavak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tüm kadınlar gününü kutlayarak, "Süper Ligimizle neredeyse aynı yaştaki kupayı, bu yıl 63. kez düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Eylül ayında başlayan Türkiye'nin Kupası'nda, çeyrek final ve yarı final heyecanı yaşayacağız. Mücadeleleriyle Türkiye'nin en köklü ve prestijli kupasına renk ve değer katan başta futbolcularımız olmak üzere tüm futbol paydaşlarına teşekkür ediyorum. Bölgesel Amatör Lig ve profesyonel lig takımlarının birbirlerine rakip olmasına olanak tanıyan ve tüm Türkiye'yi kucaklayan kupa, takımlarımıza Avrupa kupalarına direkt katılma şansı da tanıyor. Türk futbolunun marka değerini daha da yukarılara taşımakta önemli rol oynayan Ziraat Türkiye Kupası, takımlarımıza hem maddi hem de manevi kazanımlar sağlıyor. Bu yıl, 155 takımın katıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni bir format uyguladık. Kupa maçlarına ilgiyi daha çok artırmayı amaçladığımız Şampiyonlar Ligi formatıyla oynanan eleme ve grup maçlarında zaman zaman sürpriz sonuçlara tanık olduk. Şimdi de çeyrek final ve yarı finallerde final niteliğinde maçlar izleme şansımız doğdu. Tek maç eleme usulüyle oynanacak çeyrek final ve yarı final maçlarında çok daha çekişmeli ve çok daha güzel karşılaşmalar izleyeceğimizi ümit ediyorum. Fair-play çerçevesinde hak edenin kazanacağı bir final temenni ediyorum. Biz ülke olarak imkanları az olanların başarılarını daha çok isteriz ve yüceltiriz. Bunun için bir parantez de İskenderunspor'a açmak istiyorum. Grubunda iki Süper Lig ve iki de 1. Lig ekibini geçmeyi başararak adlarını çeyrek finale yazdırdılar" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri şöyle:

Çeyrek final eşleşmeleri

Trabzonspor - Bodrum FK

Konyaspor - İskenderunspor

Fenerbahçe - Galatasaray

Beşiktaş - Göztepe

Yarı final eşleşmeleri

Trabzonspor - Bodrum FK/ Beşiktaş - Göztepe

Konyaspor - İskenderunspor/ Fenerbahçe - Galatasaray - İSTANBUL