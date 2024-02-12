Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi

Ziraat Türkiye Kupası\'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belirlendi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve RAMS Başakşehir'in seribaşı olduğu kurada, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, TÜMOSAN Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük de yer aldı. Çeyrek final maçları tek karşılaşma üzerinden oynanacak ve yarı final mücadeleleri çift maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek. Yarı final ve final maçlarının tarihleri daha sonra belirlenecek.

12.02.2024 14:33  Güncelleme: 15:22
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Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri kura çekiminin ardından belli oldu.

Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve kupada yoluna devam eden kulüplerin temsilcileri katıldı.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final müsabakaları ise 2 ayaklı eleme usulüne göre gerçekleştirilecek. Yarı final karşılaşmalarının tarihleri daha sonra açıklanacak.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Trabzonspor - Başakşehir

Beşiktaş - Konyaspor

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

Galatasaray - Fatih Karagümrük

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE:

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe/ Beşiktaş - Konyaspor

Trabzonspor - Başakşehir/ Galatasaray - Fatih Karagümrük

Kaynak: AA

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