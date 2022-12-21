Alanya'daki Türkiye Kupası maçında inanılmaz anlar yaşandı - Son Dakika
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Alanya'daki Türkiye Kupası maçında inanılmaz anlar yaşandı

21.12.2022 20:05

Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor-Eyüpspor maçının ikinci yarısında Alanyasporlu Ahmed Hassan, üst üste 2 penaltı kaçırdı. Ahmed Hassan, kaçırdığı penaltılardan sonra şık bir gol kaydetti. Bu golün mutluluğu çok uzun sürmeden Eyüpspor, Alanya'nın sevincini bitirdi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda oynanan maçlar nefes kesti. TFF 2. Lig ekibi Karacabey Belediye, Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor'u deplasmanda 5-0'lık skorla mağlup etti. Ardından oynanan Alanya- Eyüpspor maçı da nefesleri kesti.

Dünyanın en iyisi Türkiye Kupası! Alanya'daki maçta yaşananlar inanılmaz
Ahmed Hassan'ın 54'te kaçırdığı penaltı (Görüntüler A Spor'dan alınmıştır)

54'TE PENALTIYI KAÇIRDI

Normal süresi 2-2 biten maçın ikinci devresinde yaşanan aksiyonlar futbolseverleri mest etti. Alanyaspor, maçta 1-0 gerideyken 54'te Ahmed Hassan'la penaltı kaçırdı. Ardından Alanya Ferhat'la eşitliği yakaladı.

Dünyanın en iyisi Türkiye Kupası! Alanya'daki maçta yaşananlar inanılmaz
Ahmed Hassan 78'de yine penaltıyı kaçırdı. (Görüntüler A Spor'dan alınmıştır)

YİNE KULLANDI, YİNE KAÇIRDI

78'de Ahmed Hassan bir kez daha penaltıdan yararlanamadı. Bundan 2 dakika sonrasında ise şık bir gol kaydetti. Ahmed Hassan, attığı golden sonra kendisini ıslıklayan tribünlere alkış yaparak tepki gösterdi. Eyüpspor, 85'te Taşkın'la bulduğu golle maçı 2-2'ye getirdi.

Dünyanın en iyisi Türkiye Kupası! Alanya'daki maçta yaşananlar inanılmaz
Ahmed Hassan attığı golden sonra tribünlere tepki gösterdi.

ALANYA TURLADI

Uzatmaya giden maçta tur atlayan Alanyaspor oldu. 113'te Doumbia'nın attığı golle Akdeniz ekibi Ziraat Türkiye Kupası'nda adını Son 16 Turu'na yazdırdı.

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