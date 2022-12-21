Alanya'daki Türkiye Kupası maçında inanılmaz anlar yaşandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda oynanan maçlar nefes kesti. TFF 2. Lig ekibi Karacabey Belediye, Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor'u deplasmanda 5-0'lık skorla mağlup etti. Ardından oynanan Alanya- Eyüpspor maçı da nefesleri kesti.
Normal süresi 2-2 biten maçın ikinci devresinde yaşanan aksiyonlar futbolseverleri mest etti. Alanyaspor, maçta 1-0 gerideyken 54'te Ahmed Hassan'la penaltı kaçırdı. Ardından Alanya Ferhat'la eşitliği yakaladı.
78'de Ahmed Hassan bir kez daha penaltıdan yararlanamadı. Bundan 2 dakika sonrasında ise şık bir gol kaydetti. Ahmed Hassan, attığı golden sonra kendisini ıslıklayan tribünlere alkış yaparak tepki gösterdi. Eyüpspor, 85'te Taşkın'la bulduğu golle maçı 2-2'ye getirdi.
Uzatmaya giden maçta tur atlayan Alanyaspor oldu. 113'te Doumbia'nın attığı golle Akdeniz ekibi Ziraat Türkiye Kupası'nda adını Son 16 Turu'na yazdırdı.
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