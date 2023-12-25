2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2023 yılında en çok haberi yapılan konuları açıkladı. Listenin zirvesinde 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi, 2. sırasında 14 Mayıs seçimleri bulunuyor. İsrail-Hamas savaşı, CHP'deki genel başkan değişikliği ve ilk SİHA'nın TSK envanterine girmesi de listede yer aldı.
25.12.2023 - 15:06,
Güncelleme: 15:16
Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre 2023 yılında en çok haberi yapılan konuları listeledi. Listenin zirvesinde 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremler yer alıyor. Depremle ilgili bu sene 2 milyon 605 bin haber yapıldı.
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