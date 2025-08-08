AI & Cyber Security Expo 2025 İstanbul'da

Yapay zeka ve siber güvenliğin çok boyutlu tartışılacağı AI & Cyber Security Expo 2025, 6-8 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Smart Valley'den yapılan açıklamaya göre, yapay zeka teknolojileri ve siber güvenlik sistemleri, son yıllarda yalnızca şirketlerin değil devletlerin de ulusal güvenlik öncelikleri arasında ilk sıraya yerleşti.

Sağlık, enerji, finans, ulaştırma ve savunma gibi kritik altyapılar, yapay zekayla optimize edilirken aynı altyapılar, siber saldırılar karşısında kırılgan hale geliyor.

Kırılganlığın arttığı, siber savaş kavramının gerçek bir tehdit haline dönüştüğü çağda Türkiye, ilk kez bu iki stratejik alana odaklanan kapsamlı bir fuar olan AI & Cyber Security Expo 2025'e ev sahipliği yapacak.

Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 6-8 Kasım'da düzenlenecek fuar, Smart Valley organizasyonuyla hayata geçiriliyor. Etkinlik, yapay zeka çözümleri, dijital güvenlik uygulamaları ve kamu-özel sektör işbirliklerine sahne olacak.

İstanbul, stratejik buluşma noktası

AI & Cyber Security Expo 2025, Türkiye'de ilk kez yapay zeka ve siber güvenlik alanlarını birleştiren, kapsamı ve uluslararası niteliğiyle öne çıkan fuar olarak dikkati çekiyor.

Etkinlik, teknolojinin yalnızca geliştirilip sergilendiği vitrin değil aynı zamanda dijital güvenliğin, kamu politikalarının ve özel sektör yatırımlarının konuşulduğu bilgi ve işbirliği zemini olmayı hedefliyor.

Etkinliğe başta Türkiye olmak üzere Orta Doğu, Avrupa, Kafkasya ve Kuzey Afrika'dan kamu kurumları, savunma sanayisi, finans, enerji, sağlık, üretim ve bilişim sektörlerinden geniş katılım bekleniyor. Akademik çevreler, startuplar ve teknoloji yatırımcıları da fuarın hedef kitlesinde yer alıyor.

Üç gün boyunca binlerce yerli ve yabancı katılımcıyı ağırlayacak fuarda yapay zeka uygulamalarının sektörel dönüşümlere etkisi, siber tehditlere karşı geliştirilen yenilikçi güvenlik çözümleri, dijital altyapıların güvenliği ve veri koruma stratejileri, kritik altyapılar için ulusal ve kurumsal güvenlik politikaları ve yapay zeka destekli siber savunma sistemleri gibi başlıklar, uluslararası uzmanlar ve karar vericiler tarafından ele alınacak.

Fuar kapsamında kurulacak demo alanlarında katılımcılar, yapay zeka tabanlı ürünleri yerinde deneyimleyebilecek, yerli ve yabancı teknoloji firmalarının sunduğu çözümleri inceleme fırsatı bulacak. Ayrıca, ürün tanıtım stantları, B2B eşleştirme toplantıları ve çapraz sektörel paneller, teknoloji dünyasının kalbinin İstanbul'da atmasını sağlayacak.

"Siber saldırılar, artık savaşın dijital yüzü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AI & Cyber Security Expo 2025 Fuarı'nın düzenleyicisi ve Smart Valley Genel Müdürü Nafiz Ünlü, özellikle devletler arası ilişkilerde siber güvenliğin taşıdığı önemin altını çizdi.

Son yıllarda devlet kurumlarına, altyapılara ve stratejik sektörlere yönelik siber saldırıların artık sadece teknoloji meselesi değil ulusal güvenlik sorunu olduğunu belirten Ünlü, şunları kaydetti:

"Bugün dijital sistemlere yapılan bir saldırı, fiili bir savaşın etkisiyle eş değer olabiliyor. Yapay zeka ise bu güvenlik denkleminin tam merkezine yerleşti. Bu nedenle bu fuar, sadece teknoloji sergisi değil ulusal güvenliğe, ekonomik sürdürülebilirliğe ve dijital egemenliğe dair stratejik bir platformdur. Türkiye'nin bu teknolojik dönüşümde geride kalmaması gerekiyor. AI & Cyber Security Expo 2025 ile bölgesel teknoloji merkezi olma vizyonumuzu destekliyor, kamu ve özel sektöre bu alanda eşsiz bir işbirliği fırsatı sunuyoruz çünkü bu fuar, sadece teknoloji dünyasının değil geleceğin dijital güvenliğini inşa etmek isteyen tüm aktörlerin buluşma noktası olacak."

Yapay zeka ve güvenlik dengesinde yeni bir çağ

Açıklamaya göre, yapay zeka uygulamaları, üretimden lojistiğe, sağlıktan eğitime kadar pek çok alanda devrim yaratıyor ancak veri güvenliği, mahremiyet ve algoritmik saldırılar gibi yeni tehdit alanları da bu gelişmelerin gölgesinde hızla büyüyor.

Uzmanlara göre yapay zeka yalnızca savunma sistemlerinde değil siber saldırıların da aracı haline gelebiliyor. Bu da güvenlik paradigmalarının tamamen yeniden tanımlanmasını zorunlu kılıyor.

AI & Cyber Security Expo 2025 Fuarı, hem bu teknolojik evrimi hem de beraberinde gelen güvenlik risklerini masaya yatıracak platform sunuyor.