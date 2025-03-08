"Alo" diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar - Son Dakika
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Teknoloji

"Alo" diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Gürkavak köyünün Yeşildere mezrasında yaşayanlar, telefonla konuşabilmek için karlı yollardan geçerek yüksek tepeye çıkmak zorunda kalıyor. Acil durumlarda bile yaz-kış 1 kilometre yol yürümek zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, "Yolda bazen kurtlar bile oluyor. Hangi devirdeyiz? 1 kilometre ve bazen çocuklarla birlikte tepeye çıkıyoruz" dedi.

08.03.2025 11:37  Güncelleme: 13:20
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Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gürkavak köyünün 40 haneli Yeşildere mezrasında yaşayanlar 2025 yılında telefonla konuşmak için büyük çaba sarf etmek zorunda.

'Alo' diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar

40 haneli Yeşildere mezrasında yaşayanlar, telefonla konuşmak için karlı yollardan geçerek yüksek tepeye çıkıyor. Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği mezrada acil hastası olan ya da uzaktaki yakınları ile görüşmek isteyenler, her seferinde 1 kilometrelik yolu yürümek zorunda kalıyor.

'Alo' diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar

"HANGİ DEVİRDEYİZ?"

Özellikle kış aylarında çok büyük zorluk yaşadıklarını belirten Nusrullah Özdil, "Bizim köyümüzde telefon çekmiyor. Acil bir durum veya bir hastamız olduğunda gece saatlerinde bu tepeye çıkmak zorunda kalıyoruz. Bazen kurtlar bile oluyor. Hangi devirdeyiz? Bizim köyde 40 hane var. 1 kilometre ve bazen çocuklarla birlikte tepeye çıkıyoruz. Telefon şebekesi çekmemesi nedeniyle köylü olarak mağduruz. Özellikle öğrencilerimiz internete bağlanamıyorlar. Sadece kışın değil yazın da mağduruz" dedi.

'Alo' diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar

"BAŞIBOŞ KÖPEKLER VE KURTLAR DOLAŞIYOR"

Köylülerden Rıfat Eniş ise şebeke sorununun çözülmesi için birçok kez müracaatta bulunduklarını fakat halen çözüm bulunamadığını söyledi. 40 haneli mezranın yaklaşık 30'u, kış aylarında çocuklarını okutmak için merkeze gittiklerini belirten Eniş, "Diğer kalan vatandaşlar olarak sevdiklerimize konuşmak için her gün 1 kilometre karda yürüyerek şebekenin çektiği bölgeye gidiyoruz. Özellikle kış aylarında çok ciddi sıkıntı çekiyoruz. Başıboş köpekler ve kurtlar dolaşıyor. Yetkililerin bize yardım etmesin istiyoruz" diye konuştu.

'Alo' diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar
"Alo" diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar
Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji 'Alo' diyebilmek için 1 kilometre yol yürümek zorundalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hüseyin Ermurat:
    Alo deme daha iyi bu tlf cıktı her pislik cıktı arayan annamızı soruyor babamızı soran yok cekmesin kafa rahat bence acil olsugunda aransa yeter 25 2 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    Bunlarda ne yapıyor dağın başında şehre insinler ölseler kimsenin haberi olmaz 5 15 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Avrupa kıskanıyor bizi 2025 turkiyesi 15 2 Yanıtla
  • Mert kursun :
    ne güzel sosyal medya şlletine ugramamışınız bir km yürümekmi çolugunuz çocugunuzun sosyal medyada cıplanmasımı 16 1 Yanıtla
  • Ahmet:
    WhatsApp dan arayın ev interneti veya ev telefonu mutlaka vardır. herşey yaparsın wifi ile abartmışlar 4 2 Yanıtla
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