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Android Cihazlarının Sağlığını Kontrol Etme Yöntemleri - Son Dakika
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Android Cihazlarının Sağlığını Kontrol Etme Yöntemleri

Android cihazlarımızın sağlığını kontrol etmek için kullanabileceğimiz en iyi 10 uygulama AccuBattery, CPU-Z, Greenify, Kernel adiutor, GSam battery monitor, Storage analyzer, SD maid, KillApps, Wakelock detector ve Ampere olarak sıralanmıştır.

Android Cihazlarının Sağlığını Kontrol Etme Yöntemleri
15.01.2024 - 10:32,  Güncelleme: 10:54
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Android cihazlarlar, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak bu cihazların düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. İşte o zaman performanslarını ve kullanım ömürlerini artırabiliriz. Peki Android cihazlarımızın sağlığını nasıl kontrol edebiliriz? Kullanılacak bir çok uygulama mevcut.

Android cihazların sağlığını kontrol etme

Android cihazınızın sağlığını kontrol etmek için kullanabileceğiniz en iyi 10 uygulama:

Android Cihazlarının Sağlığını Kontrol Etme Yöntemleri

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1. AccuBattery

AccuBattery, Android cihazınızın pil sağlığını kontrol etmek için en çok indirilen uygulamalardan biri. Uygulama, pilin şarj döngülerini, şarj kapasitesini ve tahmini ömrünü takip ediyor. Ayrıca, pilin nasıl kullanıldığını gösteren çeşitli grafikler sunuyor.

Android Cihazlarının Sağlığını Kontrol Etme Yöntemleri

2. CPU-Z

CPU-Z, Android cihazınızın işlemci, bellek, depolama ve diğer donanım bileşenlerinin özelliklerini gösteren bir uygulama. Uygulama, işlemcinin frekansını, çekirdek sayısını ve sıcaklığını takip ediyor. Ayrıca, bellek ve depolama alanının kullanımını gösteriyor.

Android Cihazlarının Sağlığını Kontrol Etme Yöntemleri

3. Greenify

Greenify, arka planda çalışan uygulamaları kapatarak cihazın pil ömrünü artırmaya yardımcı olan bir uygulama. Uygulama, arka planda çalışan uygulamaları tespit ediyor ve bunları uyku moduna geçiriyor. Bu sayede, uygulamalar cihazın kaynaklarını kullanmadan arka planda çalışmaya devam edebiliyor.

Android Cihazlarının Sağlığını Kontrol Etme Yöntemleri

4. Kernel adiutor

Kernel adiutor, Android cihazınızın işlemci ayarlarını değiştirmenize izin veren bir uygulama. İşlemci performansını, güç tüketimini ve diğer özelliklerini ayarlamanıza olanak tanıyor. Ancak, işlemci ayarlarını değiştirmek konusunda bilgi sahibi olmanız gerekiyor.

Android Cihazlarının Sağlığını Kontrol Etme Yöntemleri

5. GSam battery monitor

GSam Battery Monitor, Android cihazlarınızın pil sağlığını izlemek için başka bir popüler uygulamadır. Uygulama, pil kapasitesini, şarj döngülerini, pil ömrünü ve pil kullanımını izlemek için çeşitli özellikler sunuyor. Ayrıca, pil kullanımını etkileyebilecek uygulamaları ve hizmetleri belirlemek için de kullanılabilir.

Android Cihazlarının Sağlığını Kontrol Etme Yöntemleri

6. Storage analyzer

Storage analyzer genel olarak depolama alanını analiz eden ve yöneten bir yazılıma veya uygulamaya verilen isimdir. Android için özel olarak yapılmış uygulamaların yanı sıra bilgisayarlar için de programları mevcut. Bu uygulamanın temel işlevi disk alanını optimize etmenizi ve hangi içeriğin ne kadar yer kapladığını anlamanıza yardımcı olmaktadır.

Android Cihazlarının Sağlığını Kontrol Etme Yöntemleri

7. SD maid

SD Maid, Android cihazınızın depolama alanını temizlemenize yardımcı olan bir uygulama. Uygulama ile gereksiz dosyaları ve geçici dosyaları bulup silebilirsiniz. Ayrıca, cihazın depolama alanını optimize etmenize yardımcı oluyor.

Android Cihazlarının Sağlığını Kontrol Etme Yöntemleri

8. KillApps

KillApps, Android cihazınızda arka planda çalışan uygulamaları kapatan bir uygulamadır. Tek bir dokunuşla veya otomatik olarak arka planda çalışıp cihazınızın performansını ve pil ömrünü azaltan uygulamaları kapatarak verimliliği artırmaya yardımcı oluyor.

Android Cihazlarının Sağlığını Kontrol Etme Yöntemleri

9. Wakelock detector

Wakelock detector, Android cihazınızın ekranını açık tutan uygulamaları tespit etmenize yardımcı olan bir uygulamadır. Ekranı açık tutan uygulamaları tespit edip ve bunları kapatmanızı öneriyor.

Android Cihazlarının Sağlığını Kontrol Etme Yöntemleri

10. Ampere

Ampere, telefonunuzun pilinin şarj ve deşarj akımını ölçen bir uygulamadır. Ayrıca cihazınızın pil sağlığını kontrol etmek için de kullanabilirsiniz.

Android Cihazlarının Sağlığını Kontrol Etme Yöntemleri

Kaynak: Shiftdelete
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