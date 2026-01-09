Basın İlan Kurumu'ndan dijital dönüşüm paneli: Yapay zeka gazeteciliği nereye götürüyor? - Son Dakika
Basın İlan Kurumu'ndan dijital dönüşüm paneli: Yapay zeka gazeteciliği nereye götürüyor?

09.01.2026 15:26
Basın İlan Kurumu'nun İstanbul'da düzenlediği "Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik" panelinde, yapay zekânın medya üzerindeki etkileri ele alındı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran hız–doğruluk dengesine dikkat çekerken, BİK Genel Müdürü Abdülkadir Çay dijitalleşmenin basın ekonomisini dönüştürdüğünü vurguladı. TİGAD Başkanı Okan Geçgel ise gazetecilere yönelik yapay zekâ eğitimlerinin önemine işaret etti.

Basın İlan Kurumu tarafından düzenlenen "Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zeka ve Dijital Yetkinlikler" başlıklı panel, İstanbul'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gazetecilik mesleğinin dijitalleşme sürecinde karşı karşıya olduğu fırsatlar ve risklerin ele alındığı etkinlikte, yapay zekânın medya üzerindeki etkileri çok yönlü biçimde tartışıldı.

DİJİTALLEŞMEDE HIZ VE DOĞRULUK DENGESİ ÖNE ÇIKTI

Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, dijital dönüşümle birlikte hayatımıza giren kavramların dikkatle ele alınması gerektiğini vurguladı. Dijitalleşmenin en önemli başlıklarından birinin hız olduğunu ifade eden Duran, hız odaklı haberciliğin beraberinde ciddi riskler getirdiğini belirtti.

Duran, "Tek değer ölçüsünün hız olduğu durumlarda teyit ve bağlam gibi temel gazetecilik ilkeleri geri plana itiliyor. Doğru ile yanlış arasındaki çizgi giderek belirsizleşiyor" diyerek, habercilikte doğruluğun korunmasının her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyledi.

ALGORİTMALAR VE DEZENFORMASYON CİDDİ BİR TEHDİT

Algoritmaların sınırlı sayıda küresel şirket tarafından yönetilmesinin ciddi riskler barındırdığına dikkat çeken Duran, deepfake teknolojileri, otomatik içerik üretimi ve sahte hesap ağlarının doğru bilgiyi zehirleyebileceğini dile getirdi.

Bu durumun dezenformasyon ve manipülasyonun hızla yayılmasına zemin hazırladığını ifade eden Duran, bunun doğal sonucu olarak da toplumda derin bir güven bunalımı oluştuğunu söyledi. Hakikatin korunmasında gazetecilere yeni ve daha büyük sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Duran, "Gazetecinin aktörlüğü, yapay zekânın yönlendirdiği bir düzene teslim edilmemeli" değerlendirmesinde bulundu.

GAZETECİLİKTE YAPAY ZEKA EĞİTİMİ VE GELECEK VİZYONU

Panelin açılış konuşmasını yapan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay ise dijitalleşmenin haber üretiminden yayın mecralarına kadar tüm süreci köklü biçimde dönüştürdüğünü belirtti. Yapay zekâ ve dijital tekniklerin gazetecilik açısından dikkatle ele alınması gereken alanlar olduğunu ifade eden Çay, Basın İlan Kurumu'nun 65. kuruluş yıl dönümü ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü bu anlamlı etkinlikle bir araya getirmek istediklerini söyledi.

Türkiye genelinde 2 bin 173 gazete ve haber sitesinin resmi ilan sisteminde yer aldığını aktaran Çay, 2025 yılında basına sağlanan kamu desteğinin 6 milyar TL'yi aştığını açıkladı.

Etkinlik sonunda Haberler.com'a konuşan TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel ise yapay zekânın gazetecilikte artık kaçınılmaz bir araç haline geldiğini belirterek, bu alandaki risklerin doğru anlatılması gerektiğini vurguladı. TİGAD olarak Türkiye'nin farklı şehirlerinde yapay zekâ ve yeni nesil gazetecilik odaklı çalıştaylar düzenlediklerini ifade eden Geçgel, Google algoritmaları ve dijital görünürlük konusunda gazetecilere eğitimler verdiklerini söyledi.

Geçgel, bu tür panel ve çalıştayların sayısının artmasının sektör açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Basın İlan Kurumu'nun 65. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

