Bayraktar TB3 SİHA Denemeleri Başlıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Bayraktar TB3 SİHA Denemeleri Başlıyor

Bayraktar TB3 SİHA Denemeleri Başlıyor

Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG Anadolu gemisinde denemelerine başlanacağını duyurdu.

15.09.2024 12:48
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG Anadolu gemisinde denemelerine başlayacağını söyledi.

ROKETSAN yürütücülüğünde, Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'na katılan Bayraktar, AA muhabirine, değerlendirmelerde bulundu.

TEKNOFEST'in çekim alanına her yıl olduğu gibi bu yıl da girdiklerini belirten Bayraktar, Antalya'da muhteşem bir organizasyon olduğunu, 25 farklı yarışmanın yapıldığını hatırlattı.

Bu yıl 11 farklı ilde TEKNOFEST yarışmalarının devam ettiğini dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu:

"Tuz Gölü Hisar Atış Alanı bir anlamda hiçliğin ortasında, olabildiğince düz bir alanda ülkemizin gençlerinin hayallerini yükselttiği bir yer. Burası bu anlamda bizi çok etkiliyor. TEKNOFEST ile ülkemizin Milli Uzay Programı, hava savunma sistemleri ve uzaya çıkılacak fırlatma araçları üzerinde çalışan bir nesil yetişiyor. 7 yıldır biz bu TEKNOFEST'i düzenliyoruz. Binlerce öğrenci yetişti, artık ülkemiz dünyanın en iddialı ülkelerinden birisi. Baykar da dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi. Bu durum uzay alanında da çok iddialı olacağımızın göstergesi. 2- 6 Ekim'de TEKNOFEST, Adana'da düzenlenecek. Tüm ülkemizi, dost ve kardeş coğrafyaları, yüreği bizimle atan herkesi bekliyoruz."

"Dünya lideri olmayı hedefleyecek gençlerimiz yetişiyor"

Bayraktar, şu anda yapılanları eskiden hayal etmenin bile marifet olduğunu ifade etti.

Üniversitede okuduğu dönemlerde mühendislerin en büyük hayalinin bir yabancı firmada bakım mühendisi veya satış elemanı olabilmek olduğunu anlatan Bayraktar, "Oysa şimdi gençlerimize sorduğumda o eskiden öğrenilmiş çaresizliklerin yıkıldığını ve dünyaya damgasını vuracak markaları inşa edebileceklerini ve teknolojileri geliştirebileceklerini görüyorum. Bunu da insanlığın ve ülkemizin faydasına dost doğru bir ahlakla yapacak, dünya lideri olmayı hedefleyecek gençlerimiz yetişiyor. Milli teknoloji hamlesinin dip dalgasını oluşturan bu ideale destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Yakında Bayraktar TB3, TCG Anadolu'da uçuş denemelerine başlayacak"

Türkiye'nin savunma eserlerinin ilgi gördüğünü dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Şu an Bayraktar TB3 üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretimine geçtik, üretim aşamasını hızlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bayraktar TB3'ün prototip versiyonu ilk uçuşuna hazırlanıyor. İnşallah yakında Bayraktar TB3, TCG Anadolu'da denemelerine başlayacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Bayraktar TB3 SİHA Denemeleri Başlıyor - Son Dakika

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