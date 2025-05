Bengi Kardeşler Robot Yarışmasında Başarı Elde Etti

KAYSERİ'de düzenlenen Uluslararası 17'nci Uluslararası MEB Robot Yarışması'na elektronik öğretmeni babaları Ufuk Bengi (41) ile katılan Buğlem (14) ve Elif Su Bengi (12) kardeşler, 'Tozkoparan' kategorisinde ilk 8'e girdi. Ufuk Bengi'nin destek verdiği başka takımlar ise 1'incilik, 2'ncilik ve 3'üncülük elde etti. Bengi, "Benim çocuklarıma nasip olmadı ama takım arkadaşları 1-2-3'ü komple aldık. Çok mutluyuz" dedi.

Bursa'da yaşayan ve Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan Ufuk Bengi, 2019 yılında 'Tozkoparan' isimli bir robot geliştirdi, ardında da yurt genelindeki birçok ortaokul ve liseye danışmanlık yapmaya başladı. Sosyal medya üzerinden eğitimler de veren Bengi, ülke genelindeki birçok öğrencinin kendisini geliştirmesine katkıda bulundu.

Ufuk Bengi, bu yıl 17'ncisi düzenlenen Kayseri'nin ev sahipliği yaptığı Uluslararası MEB Robot Yarışması'na kızları Buğlem ve Elif Su Bengi ile 'Tozkoparan' kategorisinde 'Tozkoparan Robot' isimli robotla katıldı. Bengi aynı zamanda çeşitli illerden takımlara da destek verdi. Ufuk Bengi'nin kızlarının robotları 'Tozkoparan' ilk 8 robot arasında yer aldı. Bengi kardeşlerin aynı kategoride yarışan takım arkadaşları ile Ufuk Bengi'nin Sivas ve Ordu'dan destek verdiği başka takımlar ise 1'inci, 2'nci ve 3'üncülük elde etti.

Elektronik öğretmeni Ufuk Bengi, "Öğrencilerimi ve kızlarımı yarışma esnasında hiçbir zaman ayırmam. Ben hepsiyle çocuğum gibi davranarak yarışırım. Hatta bu yarışmada ekibimde kendi kızımın robotunun pistten çıkmasına rağmen takım arkadaşının robotu 1'incilik, 2'ncilik ve 3'üncülük aldı. Bu da onları ayırmadığımı gösteriyor. Ama tabii ki kendi kızlarımı da gönül ister ki yarışmada derece yapsın, o heyecanı yaşasın. Benim çocuklarıma nasip olmadı ama takım arkadaşları 1-2-3'ü komple aldık. Çok mutluyuz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIM TORNAVİDA, LEHİM OLAN BİR MASANIN ÖNÜNDE BÜYÜYDÜ'

Kızlarının çocuk yaştan itibaren robotlara ilgi duyduğunu belirten Ufuk Bengi, "Çocuklar evde kendi el- göz koordinasyonuna uygun işleri yapıyorlar. Örnek olarak; lehimi ben yaparken, bir yıldız tornavidayla robotların motorlarının tutucularını onlar sıkarlar, toplarlar. ya da silikonla yapıştırılması gereken yerleri onlar yaparlar. Birlikte pistte kod yazarız. Robotu piste koyarlar ve pistte yaptığı hatayı gelip bana söylerler. 90 dereceden çıktı ya da şurada hata yapı derler. Ona göre kodları birlikte düzenleriz. Herkesin kendine özel görevi var. Ben elektronik öğretmeni olduğum için bunu hobi olarak çok uzun zamandır yapıyorum. Çocuklarımda bu işin içinde. Yani tornavida, lehim olan bir masanın önünde büyüdüler. Yeri geldi o robotları merak ettiler. Ellerine aldılar. Kendileri oynadılar. Bu işin, derece aldıklarında çok keyifli olduğunu fark ettiler. Bu sektörde çok mutlu olarak devam etmek istiyorlar" dedi.

'LİSEYE KADAR PROJE YAPMAK İSTİYORUM'

6'ncı sınıf öğrencisi Elif Su Bengi ise "Her zaman babam bana destek oldu. 1'inci 2'nci ve 3'üncülüğümüz oldu. Ben 3'üncü oldum. Robotum pistten çıktı ama bizim ekip arkadaşlarımız, 1'inci 2'nci ve 3'üncülük elde etti. Bizim robotlarımız da yarıştığı için biz kazandık. Her sene babam bana neşe katıyor. Her yarışta bana destek olduğu için ona çok teşekkür ederim. Projede babama yardım ettim. Kod yazarken bir hata olduğunda babama yardım ettim. Vidalarını takarken, robotların motorlarını takarken yardım ettim. Liseye kadar proje yapmak istiyorum. O yüzden devam etmekte istiyorum" dedi.

'BABAMLA KATILMAK GÜZELDİ'

8'inci sınıfa öğrencisi Buğlem Bengi de yarışmaya babası ve kardeşi ile katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Eğlenceliydi. Güzel geçti, kodları beraber yazdık. Robot piste çıktığında yine beraber düzelttik. Pisti tamamladığında hızını arttırdık. Yarışmaya babamla katılmak güzeldi. Sürekli bize destek oldu" diye konuştu.