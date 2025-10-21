Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Ankara'da kredi kartı ve banka hesap bilgilerini veren kadın, dolandırıcılıkla suçlanıyor.

Başkentte yaşayan Buse Nur Dikicer, iddiaya göre, "Birlikte e-ticaret yapacağız, iş yapacağız." diyen çocukluk arkadaşı O.Ç.'ye, dizüstü bilgisayar alması için 2023 Mart'ta kredi kartını ve banka hesap bilgilerini verdi. Bir süre sonra Dikicier hakkında, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 54 ayrı soruşturma başlatıldı.

AIRFRYER DOLANDIRICLIĞI İLE SUÇLANDI

Airfryer satışı vaadiyle dolandırılan M.T.'nin Balıkesir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açtığı davada, Buse Nur Dikicier'e 4 yıl hapis ve 10 bin TL adli para cezası verildi. Dikicier, avukatı aracılığıyla karara itiraz ederek, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

"BENİ HER YERDEN ENGELLEDİLER"

Kendisini kandıran insanların, evine girip çıkan ve 10 yıldır tanıdığı kişiler olduğunu anlatan Dikiciler, "Böyle bir şey beklemiyordum çünkü daha önce çevremde de böyle bir olay yaşamamıştım. Kartlarım 4-5 gün onlarda kaldıktan sonra kendilerine hiçbir şekilde ulaşamadım. Beni her yerden engellediler." ifadelerini kullandı. Hakkında 54 ayrı soruşturma olduğunu anlatan Dikiciler, uzlaşma hakkı istediğini söyledi.

"HİÇ KİMSE İŞ VERMEK İSTEMİYOR"

Dikiciler şöyle devam etti:

"Arkadaşıma güvendiğim için düştüğüm durum bu şekilde. Asıl suçluların bulunmasını istiyoruz. Üniversiteye hazırlanıyordum. Ama bu olaylar başıma geldiğinden dolayı üniversite hayalim tamamen çöp oldu. Hiçbir şekilde üniversite okuyamadım. Daha önce hiçbir sicil kaydım olmamasına rağmen şu an sicilim kirlendi. Hiçbir yerde iş bulamıyorum. Çok zorlanıyorum. Kimse iş vermek istemiyor. Çevreden arkadaşlar bile tepkili. Daha 24 yaşındayım, çok gencim kendi ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum."

"BU SORUN ÜLKE GENELİNE YAYILAN BİR SORUN"

Aynı suçtan hakkında soruşturma başlatılan 30 kişinin avukatı İsmail Özdemir ise bu suçlarda asıl faillerin değil kandırılan kişilerin ceza aldığını söyledi.

Özdemir, "Para akışını yönetenler dışarıdayken banka hesabı kullandırılan kişiler kolay erişildiği için ömür boyu hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu sorun artık bireysel bir sorun da değil, giderek ülke çapına yayılan bir sorun." ifadelerini kullandı.

Soruşturmaların, dolandırıcılık olayına konu olan IBAN'ların sahipleriyle sınırlı kaldığını söyleyen avukat Özdemir, "Bu banka hesabı sahipleri kim diye baktığımızda pek çoğu öğrenci, 18-25 yaş arasında hayat tecrübesi az, güven duygusu yüksek kişiler. Mağdurların zararının bu dosyalarda giderilmesi ve asıl faillere ulaşılması için uzlaştırma kapsamına alınması gerekiyor." şeklinde konuştu.