Bosphorus Boat Show Kara Fuarı İstanbul'da başladı, denizcilik sektörü buluştu - Son Dakika
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Teknoloji

Bosphorus Boat Show Kara Fuarı İstanbul'da başladı, denizcilik sektörü buluştu

Bosphorus Boat Show Kara Fuarı İstanbul\'da başladı, denizcilik sektörü buluştu

Bosphorus Boat Show Kara Fuarı, YAT ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) tarafından İstanbul'da başladı. 1200 marka ve 500 tekneyle katılım sağlayan fuara, 65.000'den fazla ziyaretçi bekleniyor. Yerli üreticiler, ihracat hedefleriyle sektöre katkı sağlarken, Türk turizmine dair olumlu görüşler dile getiriliyor.

15.02.2025 16:40
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Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) tarafından, ED Fuarcılık iş birliğiyle Yeşilköy İstanbul Atatürk Havalimanı karşısında bulunan İFM İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Bosphorus Boat Show Kara Fuarı bugün başladı. Türkiye'nin en büyük karada tekne fuarı olan etkinlik 1200'den fazla marka ve 500'den fazla tekneye ev sahipliği yapıyor.

Fuarda, 75.000 m²'lik kapalı alanda, 31.000 m² net sergi alanı üzerinde deniz severler bir araya geliyor. Etkinliğe katılan yaklaşık 65.000'den fazla ziyaretçi, sektördeki yenilikleri keşfetme fırsatı bulacak.

Bosphorus Boat Show Kara Fuarı İstanbul'da başladı, denizcilik sektörü buluştu

YERLİ ÜRETİMLE İHRACAT HEDEFİ

Haberler.com muhabirleri Muhammed Fatih İnce ve Dilşad Emine Özcan, fuara katılarak sektördeki firmalarla görüştü. Westhan Yat marka sahibi Batuhan Çakmak, fuar hakkında şunları söyledi:

"Tamamen kendi imalatımız olan ürünlerle buradayız. Heyecanlıyız ve fuardan memnunuz. Öncelikle yerli pazarda kendimizi kanıtlayıp, ihracata yönelmeyi hedefliyoruz. Türk turizmi açısından kendimizi yeterli buluyoruz ama yönetimi yetersiz. Daha fazla marina üretimi yapılmalı ve turistleri çekecek teşvikler oluşturulmalı. Türkiye turizminin geldiği noktadan genel olarak memnunum."

Bosphorus Boat Show Kara Fuarı İstanbul'da başladı, denizcilik sektörü buluştu

TÜRK TURİZMİNE OLUMLU BAKIŞ

Aiata Genel Müdürü Yutkun Tok ise Türkiye'nin turizm potansiyeline olan güvenini vurguladı:

"İlk dünya premierimizi Almanya Düsseldorf'ta yapmıştık. Şimdi, Türkiye'deki tüketiciyle bu fuarda buluşuyoruz ve bu nedenle heyecanlıyız. Türk turizmine kesinlikle olumlu bakıyorum. Yapılacak her yatırım, daha fazla turist çeker. Turizm, bacasız sanayi olmalı."

BÜYÜK FİRMA, GENİŞ ÜÜRN YELPAZESİ

BTM Group Marine Ürünleri Departmanı Müdürü Onur Artar, fuarın önemini ve firmanın büyüklüğünü şu sözlerle ifade etti:

"Türkiye'nin en büyük marine ürünleri fuarı, gerçekten beğendiğimiz ve etkili bir etkinlik. Geniş bir ürün yelpazemiz var. Çok büyük bir firmayız. İspanya, Fas ve Hırvatistan'da şirketlerimiz bulunuyor, ayrıca Hollanda'da da yeni bir şube açtık."

Bosphorus Boat Show Kara Fuarı İstanbul'da başladı, denizcilik sektörü buluştu

DENİZDE KULLANILAN ARAÇLARA YATIRIM VE EĞİTİM

Z Moto Genel Müdürü Nedim Vidinel, fuarın sektör açısından önemine değinerek, "Bu fuar, marine ve denizcilik sektörünün en önemli buluşma noktası. Kawasaki'nin Türkiye distribütörüyüz ve özellikle satış sonrası hizmetlere dair önemli adımlar atıyoruz. Denizde kullanılan araçlar için eğitimler veriyor, servislerimize destek sağlıyoruz. Bu yıl daha iddialıyız." dedi.

Teknoloji, Etkinlik, Ekonomi, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bosphorus Boat Show Kara Fuarı İstanbul'da başladı, denizcilik sektörü buluştu - Son Dakika

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