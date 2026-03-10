Bursa Yapay Zekada Öncü Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Yapay Zekada Öncü Olacak

Bursa Yapay Zekada Öncü Olacak
10.03.2026 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİSİAD Başkanı İdris Doğrul, Bursa'nın yapay zeka alanında test merkezi olacağını vurguladı.

Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği (BİSİAD) Başkanı İdris Doğrul, üretim ve sanayi kenti Bursa'da 760 yazılım firmasının bulunduğunu belirterek, yapay zeka uygulanabilir teknolojilerinin geliştirilmesiyle kentin bu alanda öncü şehirlerden biri olabileceğini belirtti.

Doğrul, AA muhabirine, yapay zekanın artık sanayi, otomotiv, eğitim, sağlık, finans, üretim ve günlük dijital hizmetler gibi neredeyse tüm sektörlerde kullanıldığını söyledi.

Yapay zekanın şu ana kadar verileri topladığını ve dağınık veri mimarisini düzenli hale getirdiğini ifade eden Doğrul, yapay zekanın bu verileri karar destek mekanizması unsurları haline dönüştürmeye başladığını vurguladı.

Doğrul, üniversite, kamu ve özel sektör işbirliğiyle yapay zekayla gelecekteki karar mekanizmalarını anlatmaya çalıştıklarına değinerek, bugüne kadar yapay zekanın magazinsel algılandığını, artık bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Yöneticilerin karar destek mekanizmalarında yapay zeka uzmanlarıyla hareket edebilecek bir yapıda olması gerektiğini anlatan Doğrul, "Başka türlü bu bilgiyi anlamlandırmaları çok daha zor bir duruma gelecek." ifadesini kullandı.

"Dünyadaki varlığımızı yapay zekada hissettirebilmeliyiz"

Sanayi kenti Bursa'da bu farkındalığı artırmak için çalışma yaptıklarını aktaran Doğrul, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyadaki varlığımızı yapay zekada hissettirebilmeliyiz. Bunun merkezlerinden bir tanesi üretimin kaynağı olan Bursa olabilir. Yapay zeka ile ilgili her türlü testleri rahatlıkla bu kentte yapabiliriz. AR-GE merkezlerimizin ve üniversitelerimizin olduğu yapı içinde bu bütünlüğü sağlamak için farkındalık eğitimlerine ve toplantılarına devam edeceğiz. Kamu-özel sektör işbirliklerini, üniversite-sanayi işbirliklerini önemsiyoruz. Bunlarla ilgili ortak protokoller yapıyoruz. Eğitimde özellikle çocuklarımıza farkındalık eğitimi aşılamaya çalışıyoruz. Artık algoritma ve yazılımın yüzde 95'ini yapay zekayla elde etmemiz mümkün. Dünyada karanlık fabrikalardan ve yapay zeka destekli üretim mekanizmalarından bahsedilirken Bursa'nın bunun gerisinde kalmaması bizim için önemli."

"Türkiye, yapay zeka, bilişim ve yazılımda Avrupa'nın en iyileri arasında"

Doğrul, Türkiye'nin yapay zeka, bilişim ve yazılım konusunda dünyada en iyi ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

" Yapay zeka kullanımı, yapay zekanın entegrasyonu, çoklu senkronizasyon konusunda sektörler bazında baktığımızda biz Avrupa'da İngiltere ile birinci seviyedeyiz. Diğer Avrupa ülkeleri bizi çok da yakalamış değiller. Bu konuda ısrarcı olmak, gençleri bu alana davet etmek, nitelikli ve nicelikli gençlerin bu alanda çalışabilmesini sağlamak, teknoparklarda bu farkındalığı artırarak birinci seviyeden ikinci seviyeye, belki üçüncü seviyeye hızlı bir vizyon çizmeye çalışıyoruz."

"Bursa bu işlerin tam bir test merkezi"

İdris Doğrul, yapay zekayı Bursa'da ön planda tutmaya çalıştıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapay zeka ekosisteminin gelişmesi açısından Bursa bu işlerin tam bir test merkezi ve uygulama alanı. Bursa'da 760 yazılım firması var. AR-GE merkezlerimiz ve iki tane teknoparkımız var. Yapay zekanın uygulanabilir teknolojilerini burada geliştirebilir ve bunların modellemelerini yapabilirsek dünyada yapay zeka üretim destekli modelleri geliştiren kentlerden biri Bursa olabilir. Artık yapay zekayı magazinsel anlayıştan çıkartalım. Yapay zekanın teknik, analitik, matematiksel formülleri üzerine konuşmalıyız. Bütün paydaşlar ve teknoloji üreticileriyle beraber yapay zekada ülkemizde ve dünyada söz sahibi olabilecek bir yapıya kavuşmak için elimizden geleni yapacağız."??"

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Yazılım, Ekonomi, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bursa Yapay Zekada Öncü Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sermin’in tabutunu erkeklere taşıtmadılar Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Gaziantep’e düşen füzeyle ilgili görgü tanığı konuştu Facianın eşiğinden dönüldü Gaziantep'e düşen füzeyle ilgili görgü tanığı konuştu! Facianın eşiğinden dönüldü
Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti
Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu
Liverpool’da deprem Alisson Becker, Galatasaray maçında yok Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme 3’ünü birden vurdular Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! 3'ünü birden vurdular
Savaş, Avrupa’yı vurdu Sadece 2 günlük doğal gazları kaldı Savaş, Avrupa'yı vurdu! Sadece 2 günlük doğal gazları kaldı
Kaydıraktan düşen genç anne feci şekilde can verdi Kaydıraktan düşen genç anne feci şekilde can verdi

12:12
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına hayati uyarı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına hayati uyarı
12:10
Türkiye’nin en büyük altın merkezinde soygun Milyonlarca lira kayıp
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
12:07
İBB davasında 2. gün Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
İBB davasında 2. gün! Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
11:49
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
11:24
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
10:48
Bahçeli’nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
10:34
İsrail ordusu, Hizbullah’a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
10:28
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı Avukatlardan yumruklu protesto
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı! Avukatlardan yumruklu protesto
10:21
İranlı kadın futbolcular ülkelerinden kaçtı: İşte sığındıkları ülke
İranlı kadın futbolcular ülkelerinden kaçtı: İşte sığındıkları ülke
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 13:07:36. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa Yapay Zekada Öncü Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.