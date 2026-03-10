Bursa Yapay Zekada Öncü Olacak

Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği (BİSİAD) Başkanı İdris Doğrul, üretim ve sanayi kenti Bursa'da 760 yazılım firmasının bulunduğunu belirterek, yapay zeka uygulanabilir teknolojilerinin geliştirilmesiyle kentin bu alanda öncü şehirlerden biri olabileceğini belirtti.

Doğrul, AA muhabirine, yapay zekanın artık sanayi, otomotiv, eğitim, sağlık, finans, üretim ve günlük dijital hizmetler gibi neredeyse tüm sektörlerde kullanıldığını söyledi.

Yapay zekanın şu ana kadar verileri topladığını ve dağınık veri mimarisini düzenli hale getirdiğini ifade eden Doğrul, yapay zekanın bu verileri karar destek mekanizması unsurları haline dönüştürmeye başladığını vurguladı.

Doğrul, üniversite, kamu ve özel sektör işbirliğiyle yapay zekayla gelecekteki karar mekanizmalarını anlatmaya çalıştıklarına değinerek, bugüne kadar yapay zekanın magazinsel algılandığını, artık bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Yöneticilerin karar destek mekanizmalarında yapay zeka uzmanlarıyla hareket edebilecek bir yapıda olması gerektiğini anlatan Doğrul, "Başka türlü bu bilgiyi anlamlandırmaları çok daha zor bir duruma gelecek." ifadesini kullandı.

"Dünyadaki varlığımızı yapay zekada hissettirebilmeliyiz"

Sanayi kenti Bursa'da bu farkındalığı artırmak için çalışma yaptıklarını aktaran Doğrul, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyadaki varlığımızı yapay zekada hissettirebilmeliyiz. Bunun merkezlerinden bir tanesi üretimin kaynağı olan Bursa olabilir. Yapay zeka ile ilgili her türlü testleri rahatlıkla bu kentte yapabiliriz. AR-GE merkezlerimizin ve üniversitelerimizin olduğu yapı içinde bu bütünlüğü sağlamak için farkındalık eğitimlerine ve toplantılarına devam edeceğiz. Kamu-özel sektör işbirliklerini, üniversite-sanayi işbirliklerini önemsiyoruz. Bunlarla ilgili ortak protokoller yapıyoruz. Eğitimde özellikle çocuklarımıza farkındalık eğitimi aşılamaya çalışıyoruz. Artık algoritma ve yazılımın yüzde 95'ini yapay zekayla elde etmemiz mümkün. Dünyada karanlık fabrikalardan ve yapay zeka destekli üretim mekanizmalarından bahsedilirken Bursa'nın bunun gerisinde kalmaması bizim için önemli."

"Türkiye, yapay zeka, bilişim ve yazılımda Avrupa'nın en iyileri arasında"

Doğrul, Türkiye'nin yapay zeka, bilişim ve yazılım konusunda dünyada en iyi ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

" Yapay zeka kullanımı, yapay zekanın entegrasyonu, çoklu senkronizasyon konusunda sektörler bazında baktığımızda biz Avrupa'da İngiltere ile birinci seviyedeyiz. Diğer Avrupa ülkeleri bizi çok da yakalamış değiller. Bu konuda ısrarcı olmak, gençleri bu alana davet etmek, nitelikli ve nicelikli gençlerin bu alanda çalışabilmesini sağlamak, teknoparklarda bu farkındalığı artırarak birinci seviyeden ikinci seviyeye, belki üçüncü seviyeye hızlı bir vizyon çizmeye çalışıyoruz."

"Bursa bu işlerin tam bir test merkezi"

İdris Doğrul, yapay zekayı Bursa'da ön planda tutmaya çalıştıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapay zeka ekosisteminin gelişmesi açısından Bursa bu işlerin tam bir test merkezi ve uygulama alanı. Bursa'da 760 yazılım firması var. AR-GE merkezlerimiz ve iki tane teknoparkımız var. Yapay zekanın uygulanabilir teknolojilerini burada geliştirebilir ve bunların modellemelerini yapabilirsek dünyada yapay zeka üretim destekli modelleri geliştiren kentlerden biri Bursa olabilir. Artık yapay zekayı magazinsel anlayıştan çıkartalım. Yapay zekanın teknik, analitik, matematiksel formülleri üzerine konuşmalıyız. Bütün paydaşlar ve teknoloji üreticileriyle beraber yapay zekada ülkemizde ve dünyada söz sahibi olabilecek bir yapıya kavuşmak için elimizden geleni yapacağız."??"