Chrome için en iyi 15 WhatsApp uzantısı - Son Dakika
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Teknoloji

Chrome için en iyi 15 WhatsApp uzantısı

Chrome için en iyi 15 WhatsApp uzantısı

WhatsApp, anlık ücretsiz mesajlaşma uygulaması olarak kullanılıyor. Kullanıcılar metin mesajları, sesli kayıtları, resimler, belgeler, konum, video gönderebiliyor. Her gün milyarlarca insan WhatsApp kullanıyor. Mobilde kullanıldığı kadar wep uygulaması da popüler. İşte WhatsApp Chrome için en iyi uzantılar.

29.04.2024 09:08  Güncelleme: 09:30
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WhatsApp, anlık ücretsiz mesajlaşma uygulaması olarak kullanılıyor. Kullanıcılar metin mesajları, sesli kayıtları, resimler, belgeler, konum, video gönderebiliyor. Her gün milyarlarca insan WhatsApp kullanıyor. Mobilde kullanıldığı kadar wep uygulaması da popüler. İşte WhatsApp Chrome için en iyi uzantılar.

Chrome için en iyi 15 WhatsApp uzantısı

WhatsApp, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri. Ancak, uygulamanın bazı temel işlevlerini geliştirmek için kullanılabilecek birçok Chrome uzantısı da var. Bu uzantılar, WhatsApp'ı daha verimli, eğlenceli ve üretken hale getirmenize yardımcı olabiliyor. İşte Chrome için en iyi 15 WhatsApp uzantılarının listesi:

Chrome için en iyi 15 WhatsApp uzantısı

WhatsApp'ta hesapsız mesajlaşma dönemi resmen başlıyor!

1.WhatsApp Wep uzantısı

WhatsApp Web, bilgisayarınızdan WhatsApp'ı kullanmanıza olanak tanıyan resmi bir uzantıdır. Bu, masaüstünüzde veya dizüstü bilgisayarınızda WhatsApp'ı kullanmak için telefonunuza erişmenize gerek kalmadan mesaj göndermenize ve almanıza olanak tanıyor.

Chrome için en iyi 15 WhatsApp uzantısı

2. WhatsApp Plus

WhatsApp Plus, WhatsApp'ın orijinal sürümünde olmayan özellikleri sunan üçüncü taraf bir uygulamadır. Uygulamanın en büyük avantajı, WhatsApp'ın orijinal sürümündeki belli başlı kısıtlamaları ortadan kaldırıyor. Uygulama mavi tik kaldırma, başkalarının son görüldüğü zamanı görmeye devam edecek şekilde son görülme kapatma gibi belli başlı özellikler sunuyor.

3. WhatsApp Business

WhatsApp Business, işletmeler için tasarlanmış özel bir WhatsApp sürümü. Bu uzantı, işletmelerin müşterileriyle iletişim kurmasını ve işlerini yönetmesini kolaylaştırıyor. WhatsApp Business, mesajları otomatik hale getirmeyi, sıralamayı ve hızlı bir şekilde cevaplamayı sağlayan araçlar sunuyor.

Chrome için en iyi 15 WhatsApp uzantısı

4. WhatsApp Status Downloader

WhatsApp Status Downloader, WhatsApp durumlarını kaydetmenize olanak tanıyor. Bu, durumlarınızı arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşmak veya daha sonra yeniden kullanmak için durumlarınızı kaydetmeniz için kullanışlı oluyor.

Chrome için en iyi 15 WhatsApp uzantısı

5. Cooby

WhatsApp'ı iş hayatınızda kullanımı kolaylaştırmak ve verimliliğinizi artırmak için tasarlandı. WhatsApp'ın mevcut özelliklerine ek olarak bir dizi işlevsellik katarak iş iletişiminizi kolaylaştırıyor. Özellikle müşteri desteği, satış ve pazarlama alanlarında çalışanlar için kullanışlı.

6. Notifier

Notifier for WhatsApp Web, WhatsApp Web için bir Chrome eklentisi. WhatsApp Web'i kullanmadan bildirimleri doğrudan Chrome tarayıcınızda almanızı sağlıyor. Yeni sohbetlere hızlı bir şekilde erişmek için bildirimlere tıklayıp ulaşabilirsiniz.

Chrome için en iyi 15 WhatsApp uzantısı

7. WhatsApp Cleaner

WhatsApp Cleaner, WhatsApp'tan gereksiz dosyaları ve verileri temizlemenize olanak tanıyan bir uzantıdır. WhatsApp uygulamanızın performansını iyileştirmeye ve depolama alanınızı boşaltmaya yardımcı olur.

Chrome için en iyi 15 WhatsApp uzantısı

8. WAToolkit

WAToolkit, araç çubuğuna bir WhatsApp düğmesi ekliyor. Bu şekilde, okunmamış mesajların sayısını her zaman görüntüleyebilirsiniz. Fare ile simgenin üzerine gelindiğinde, okunmamış mesajların bir özetini de görebilirsiniz.

9. WAIncognito

Bu Chrome uzantısı, kullanıcıların okundu bilgisi özelliğini ve en son görülen güncellemeleri kapalı ve açık konuma getirmelerine olanak tanıyan yeni bir menü ekliyor. Ayrıca, uzantı silinen mesajı da işler ve bir süre sonra geri yükler. Ayrıca bir zaman aşımı da ayarlayabilirsiniz. Metni açtıktan sonra belirli bir süre geçtikten sonra okundu bilgilerini otomatik olarak göndermenizi sağlıyor.

10. WA Web Plus

Bu uzantıyla, kullanıcılar gizlilik için görüntüleri ve mesajları kolaylıkla bulanıklaştırabilir. Bunun dışında, yazma durumunuzu gizli tutarken durumu anonim olarak görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, karanlık mod eklentisi de var. Uzantı ayrıca çoklu mesaj yayını, otomatik yanıtlar, CRM entegrasyonu vb. gibi çok çeşitli iş araçları sunuyor.

Chrome için en iyi 15 WhatsApp uzantısı

11. Contact Saver

Chrome için en iyi 15 WhatsApp uzantıları listemizde bir sonraki uzantı Contact Saver. WhatsApp sohbetlerinden ve gruplarından kişileri dışa aktarma ve kaydetmek istiyorsanız, Contact Saver uzantısını seçebilirsiniz. Burada kullanıcılar, WhatsApp sohbetlerinden ve gruplarından kişileri, bilinmeyen numaraları vb. kaydedebilir.

Chrome için en iyi 15 WhatsApp uzantısı

12. Auto WhatsApp Translator

Auto WhatsApp Translator, WhatsApp mesajlarını otomatik olarak çeviren bir uygulamadır. Bu uygulama, farklı dillerde konuşan kişilerle iletişim kurmak için oldukça kullanışlıdır. Auto WhatsApp Translator, Google Translate API'sini kullanarak mesajları çevirir. Uygulamanın desteklediği diller arasında İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça, Çince, Japonca ve Korece yer alıyor.

Chrome için en iyi 15 WhatsApp uzantısı

13. Wasup

WhatsApp grup kişilerini ve sohbet kişilerini kolayca Excel dosyalarına aktarın. Farklı dosya uzantıları örneğin; xlsx, json ve diğer formattaki dosyaları sağlayan kişileri sizin için yerel olarak dışa aktarır veya kaydeder ve bunları diğer yazılımlara veya cihazlara aktarmanıza yardımcı olarak yönetim ve yedekleme verimliliğini artırıyor.

Chrome için en iyi 15 WhatsApp uzantısı

14. WhatsApp Privacy

WhatsApp Privacy, WhatsApp gizlilik ayarlarınızı yönetmenize olanak tanıyan bir uzantıdır. Bu, sohbetlerinizin ve verilerinizin gizliliğini korumanızı sağlar.

15. Audio Accelerator

Chrome için en iyi 15 WhatsApp uygulaması listemizde ki son uygulama olan Audio Accelerator ile Whatsapp'ta aldığınız sesli mesajların çalma hızını değiştirebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Chrome için en iyi 15 WhatsApp uzantısı - Son Dakika

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