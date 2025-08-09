E-imza Dolandırıcılığına Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

E-imza Dolandırıcılığına Dikkat!

E-imza Dolandırıcılığına Dikkat!
09.08.2025 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Kırık, e-imza dolandırıcılığı konusunda vatandaşları uyardı ve güvenlik önlemlerinin önemini vurguladı.

ADLİ Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, sahte kimlik ve diploma kullanılarak gerçekleştirilen e-imza dolandırıcılığına yönelik vatandaşları uyardı. Kırık, "Dijital ortamdaki güvenlik riskleri artık had safhaya ulaştı. E-devlet güvenliğinizi artırmazsanız, adınıza işlem yapılabilir" dedi.

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, son dönemde yaşanan sahte imza ve diploma dolandırıcılığı vakalarının, dijital ortamlarda ciddi güvenlik açıklarını ortaya koyduğunu söyledi, özellikle kişisel veri ihlallerine dikkat çekti. Dolandırıcıların sosyal medya üzerinden diploma şikayetlerini hedef aldığını söyleyen Prof. Dr. Kırık, "Adınıza sahte kimlikler oluşturuluyor ve bu kimlikler üzerinden e-imza çıkarılıp, işlem yapılabiliyor. Bu durum ciddi güvenlik riski olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle sanal medyada bu tarz veri ihlallerini daha fazla görmeye başladık. Bu ortamda toplanan verilerin daha sonra aleyhimize kullanılma durumu söz konusu. İşte e-imza olayı da tam da bu noktada patlak vermiş oldu. Kullanıcılar, sanal medyada 'diplomam gelmedi, diploma başvurumu yaptım fakat eksik imzayla geldi, yanlış geldi' gibi şikayetler gerçekleştirdi. Bu durum aslında işin çok daha tehlikeli bir boyuta ulaştığını gözler önüne serdi" diye konuştu.

6 SAATLİK GÜVENLİK FRENİ; MESAJLA UYARI GELECEK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) son düzenlemesinin önemine değinen Kırık, "Bugün sahte kimlikler aracılığıyla e-imza oluşturma süreci belki çok daha büyük bir skandala neden olabilirdi fakat BTK'nın almış olduğu önlem son derece kıymetli. Bundan sonraki süreçte bir kullanıcı e-imza başvurusu yaptığında, başvuru sahibinin e-devlet'te kayıtlı telefon numarasına otomatik mesaj gönderilecek. İmza ancak 6 saat sonra aktif olacak. Böylece kişi, bu süre içinde işlemden haberdar olup gerekli müdahaleyi yapabilecek" dedi.

'ALO 160'I ARAYIN, KULLANIM GEÇMİŞİNİZİ KONTROL EDİN'

Vatandaşların dolandırıcılık şüphesi durumunda Alo 160 hattını arayarak ya da e-devlet üzerinden 'Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama' hizmetini kullanmaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Kırık, "Bu hizmet sayesinde üzerinize kayıtlı tüm aktif ve pasif 'e' nitelikli sertifikaları, e-imzaları görebilirsiniz. Ayrıca e-devlet kullanım geçmişi bölümünden hangi IP'lerden giriş yapılmış kontrol edebilir, şüpheli bir durum varsa hemen savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz" diye konuştu.

İKİ AŞAMALI DOĞRULAMA ŞART

E-devlet sisteminde güvenliğin artırılması için çift faktörlü doğrulamanın aktif hale getirilmesini öneren Prof. Dr. Kırık, "E-devlet'te çift faktörlü doğrulamayı her zaman açık hale getirmemiz gerekir. Güvenlik ayarlarına mutlaka tıklamalıyız ve iki faktörlü doğrulamayı aktif hale getirmeliyiz. Aktif hale getirdikten sonra size bir SMS gelir. SMS kodunu girmenizle birlikte sisteme dahil olmuş olursunuz. Şifreniz sizin tarafınızdan başkalarına geçirilirse ya da bir linke tıkladıktan sonra örnek vermek gerekirse sizin şifreniz bir dolandırıcının eline geçtiği takdirde telefonunuza gelen onay kodu sizin kurtarıcınız olur. Çünkü onay kodunu girmeniz ile sisteme entegre olacağınızdan dolayı kod girilmediği müddetçe hiçbir e-devlet izin veri ve bilgi paneline ulaşılamaz. Şifreniz ele geçirilmiş olsa bile telefonunuza gelen onay kodunu girmeden sistem kullanılamaz. Bu doğrulama kodu sizin dijital güvenlik kilidinizdir" dedi.

BİYOMETRİK DOĞRULAMA VE ÇİPLİ KİMLİK ENTEGRASYONU ÖNERİSİ

Dolandırıcılığın önüne geçilmesi için daha kapsamlı sistemlere geçilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kırık, "Bireylerin de bu önlemleri alması son derece önemlidir. Bunun yanı sıra kurumlar da artık merkeziyetsiz sistemler ve blok zincir tabanlı teknolojilere yönelmeli. Şirketler biyometrik doğrulama, parmak izi gibi yöntemlerle kimlik doğrulamasını güçlendirmeli. Ayrıca çipli kimlik kartlarıyla entegre sistemler kurularak hem e-imza hem hat hem de banka hesabı gibi işlemler çok daha güvenli hale getirilmeli. Bu tür önemler nitelikli dolandırıcılığın önüne geçilmesinde son derece önemli olacaktır" diye konuştu.

Vatandaşların e-devlet sistemini güvenli kullanmaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Kırık, "Bu tarz dijital dolandırıcılıklara karşı en büyük silahımız, farkındalık ve dijital hijyen. Bilginiz olmadan adınıza işlem yapılmaması için sistemleri düzenli kontrol edin ve gerekli güvenlik önlemlerini mutlaka uygulayın" uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Ali Murat, Teknoloji, E-Devlet, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji E-imza Dolandırıcılığına Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı
Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı
Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı
Kuzenini bıçakla katletti, tüm suçu adını bile bilmediği ilaca attı Kuzenini bıçakla katletti, tüm suçu adını bile bilmediği ilaca attı
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
Muslera’dan Galatasaray’a mesaj var Muslera'dan Galatasaray'a mesaj var
Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi
İsrail’in işgal planı ifşa oldu 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir İsrail'in işgal planı ifşa oldu! 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti 17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

10:37
Hangi ilde hangi parti birinci İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
07:18
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
19:00
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:09
Yok artık Kerem Aktürkoğlu Gemileri resmen yaktı
Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
14:03
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
14:02
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
13:59
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı Son isteği cenazede ortaya çıktı
Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı! Son isteği cenazede ortaya çıktı
13:49
Yargıtay’dan Narin Güran cinayeti davası talebi
Yargıtay'dan Narin Güran cinayeti davası talebi
13:37
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
13:37
4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı
4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı
13:30
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 11:04:04. #7.12#
SON DAKİKA: E-imza Dolandırıcılığına Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.