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Elon Musk: Hamas, hükümet olmadığı için kapatıldı - Son Dakika
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Elon Musk: Hamas, hükümet olmadığı için kapatıldı

Son aylarda Gazze'de yaşanan olaylar, Twitter gibi birçok sosyal medya platformunu da etkisi altına almış durumda. Hamas hesabının kapatılmasının ardından birçok kullanıcı Elon Musk'a sorular yöneltti. Musk ise bu durumu 'BM muafiyet kuralı' gereği uygulandığını söyledi. Sosyal medya devi X, bugün Filistinli grup Hamas ile bağlantılı hesabı askıya aldı. X CEO'su Elon Musk ise hesabın şirketin politikalarını ihlal ettiğini söyledi. Geçmişte İsrail'e karşı direniş çağrısında bulunan Hamas'ın 'gerçek bir devlet olmadığı' için kapatıldığı aktarıldı. Konuyla ilgili açıklamasında Musk, 'Bu zor bir karardı. ABD de dahil olmak üzere birçok hükümet lideri insanları öldürme çağrısında bulunsa da, bir 'BM muafiyet kuralımız' var. Eğer bir hükümet BM tarafından tanınıyorsa, hesaplarını askıya almayacağız. Hamas BM tarafından bir hükümet olarak tanınmadığı için askıya alınmıştır' dedi. Musk ayrıca kararın anlık olarak gelişmediğinin altını çizdi. Genel bir kural olarak şirket, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan devletlerin hesaplarını kapatmayacağını söyledi. Şiddeti savunsalar bile hükümet liderlerine veya kurumlarına ait hesapları askıya almayacak. Hamas, faaliyetlerine ilişkin endişeler nedeniyle Gazze veya Filistin hükümeti olarak tanınmıyor. X ise devlet dışı bir aktör olarak gördüğü için, Hamas hesaplarının muafiyet kuralı kapsamında olmadığına inanıyor. Hamas bağlantılı hesapların askıya alınması, İsrail ile Gazze'deki Filistinli militanlar arasındaki gerilimin arttığı bir döneme denk geldi. Twitter, şiddeti yüceltme kurallarını ihlal eden tüm hesapları siyasetten bağımsız olarak askıya aldığını vurguladı. Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Elon Musk: Hamas, hükümet olmadığı için kapatıldı
09.01.2024 - 14:29,  Güncelleme: 14:31
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Son aylarda Gazze'de yaşanan olaylar, Twitter (X) gibi birçok sosyal medya platformunu da etkisi altına almış durumda. Hamas hesabının kapatılmasının ardından birçok kullanıcı Elon Musk'a sorular yöneltti. Musk ise bu durumu "BM muafiyet kuralı" gereği uygulandığını söyledi.

Elon Musk: Hamas, hükümet olmadığı için kapatıldı

Sosyal medya devi X, bugün Filistinli grup Hamas ile bağlantılı hesabı askıya aldı. X CEO'su Elon Musk ise hesabın şirketin politikalarını ihlal ettiğini söyledi. Geçmişte İsrail'e karşı direniş çağrısında bulunan Hamas'ın "gerçek bir devlet olmadığı" için kapatıldığı aktarıldı.

This was a tough call.

While many government leaders, including in the USA, do call for killing people, we have a "UN exemption rule"; if a government is recognized by the UN, we will not suspend their accounts.

Hamas is not recognized as a government by the UN, so was…

— Elon Musk (@elonmusk) January 9, 2024

Konuyla ilgili açıklamasında Musk, "Bu zor bir karardı. ABD de dahil olmak üzere birçok hükümet lideri insanları öldürme çağrısında bulunsa da, bir 'BM muafiyet kuralımız' var. Eğer bir hükümet BM tarafından tanınıyorsa, hesaplarını askıya almayacağız. Hamas BM tarafından bir hükümet olarak tanınmadığı için askıya alınmıştır" dedi.

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Musk ayrıca kararın anlık olarak gelişmediğinin altını çizdi. Genel bir kural olarak şirket, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan devletlerin hesaplarını kapatmayacağını söyledi. Şiddeti savunsalar bile hükümet liderlerine veya kurumlarına ait hesapları askıya almayacak.

Hamas, faaliyetlerine ilişkin endişeler nedeniyle Gazze veya Filistin hükümeti olarak tanınmıyor. X ise devlet dışı bir aktör olarak gördüğü için, Hamas hesaplarının muafiyet kuralı kapsamında olmadığına inanıyor.

Elon Musk: Hamas, hükümet olmadığı için kapatıldı

Hamas bağlantılı hesapların askıya alınması, İsrail ile Gazze'deki Filistinli militanlar arasındaki gerilimin arttığı bir döneme denk geldi. Twitter, şiddeti yüceltme kurallarını ihlal eden tüm hesapları siyasetten bağımsız olarak askıya aldığını vurguladı.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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