En iyi dizüstü bilgisayar çantaları (2024)

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Günümüzde dizüstü bilgisayarlar bir hayli yaygın. Masaüstü bilgisayarlara karşı taşınabilirlik avantajı sunuyorlar. Tabii taşınabilirlik nedeniyle bir çanta ihtiyacı da oluyor. Biz de en iyi dizüstü bilgisayar taşıma çantası önerisi içeriği ile karşınızdayız. İşte en iyi laptop çantaları…

En iyi laptop çantaları

Bir alışveriş sitesini açtığınızda karşınıza yüzlerce dizüstü bilgisayar çantası seçeneği çıkacaktır. Ancak bunlar arasında en kullanışlı olanları seçmek gerekiyor. Bu bağlamda en iyi laptop çantasını seçerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.

Bilgisayarınızın boyutu ve uyumu: Çantanın, dizüstü bilgisayarınızın boyutuna uygun olması önemli. Zira cihazın çantada az hareket edebilecek alana sahip olması, olası zarar görmesini önler.

Malzeme kalitesi ve dayanıklılık: Çantanın yapıldığı malzeme, cihazınızı su, toz ve darbelere karşı koruyacak kalitede olmalıdır. Bunun için su geçirmez veya suya dayanıklı malzemeye sahip bir çanta tercih edilmeli.

Ergonomi ve taşıma kolaylığı: Çantanın rahat bir şekilde taşınabilmesi için ergonomik tasarım ve özellikler oldukça önemli. Özellikle ayarlanabilir ve dolgulu omuz askıları, taşıma sırasına rahatlık sağlar.

Ek bölmeler: Çanta içerisinde laptop için ayrılan büyük alana ilave olarak küçük bölmeler olması da göz önünde bulundurulması gereken noktalardan birisi. Bu bölmelere şarj aleti, fare, klavye gibi aksesuarlar ve belki de not defteri koyulabilir.

Dizüstü bilgisayar çantası seçerken ürünün uzun ömürlü olması açısından bu maddeleri göz önünde bulundurmak büyük önem taşıyor. O halde lafı çok uzatmadan sizin için en iyi laptop çantası ürünlerine geçelim.

En iyi dizüstü bilgisayarlar belli oldu! Birinci…

Classone BP-IT300

En iyi dizüstü bilgisayar çantaları listemizin ilk sırasında Classone BP-IT300 bulunuyor. Polyester malzeme ile üretilen bu çantanın Türk ve İtalyan tasarımcılar tarafından hazırlandığı belirtiliyor.

Özel dış koruma kabuğu sayesinde dışarıdan gelen darbelere karşı bir koruma sağlayan çanta, hırsızlığa karşı bir güvenlik kilidine de sahip. Ayrıyeten bel ve sırt için destekleyici pedler de bulunuyor. Son olarak 470 x 160 x 310 mm boyutlarında olduğunu da belirtelim.

Boyutlar: 470 x 160 x 310 mm

Bilgisayar: 15.6 inç (Maksimum)

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Lenovo Case Toploader B210

Kullanıcılardan olumlu geri dönüşler alan en iyi dizüstü bilgisayar çantaları arasında Lenovo Case Toploader B210 da yer alıyor. Bu çanta, 15.6 inç dizüstü bilgisayarlar için uygun. 310 x 120 x 445 mm boyutlarındaki çanta, Polyester malzemeden yapılmış.

Boyutlar: 310 x 120 x 445 mm

Bilgisayar: 15.6 inç (Maksimum)

Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Classone BND304 WTX Pro

Classone BND304 WTX Pro, hem el hem de omuzda taşımaya uygun bir çanta. Bu bağlamda ergonomik açıdan öne çıktığını söyleyebiliriz. Avrupa standartlarına uygun olarak üretildiği söylenen çantanın 410 x 300 x 60 mm boyutlarında olduğunu belirtelim.

Boyutlar: 410 x 300 x 60 mm

Bilgisayar: 15.6 inç (Maksimum)

Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Wilber Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası

Wilber tarafından üretilen dizüstü bilgisayar çantası da en iyi ürünler arasında yer alıyor. Hem sırt hem de omuz için kullanılabilen bu çanta, çok yönlü olması ile öne çıkıyor. Oxford kumaş ile aşınmaya dayanıklı ve su geçirmez.

15.6 inç dizüstü bilgisayarlara uygun çanta, bilgisayar bir yana farklı eşyaların da sığabileceği bir boyutta. Bu nedenle seyahat amacıyla da kullanılabilir.

Boyutlar: 480 x 220 x 350 mm

Bilgisayar: 15.6 inç (Maksimum)

Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Lenovo IdeaPad Gaming Modern Sırt Çantası

Bu çantayı ilk gördüğünüzde muhtemelen "bu dağcı çantası!" diyeceksiniz. Gerçekten de öyle görünüyor ancak ürün, en iyi laptop çantası olarak da gösteriliyor. Polyester malzeme ile üretilen çanta, üç adede kadar 500 ml'lik şişeden geri dönüştürülmüş plastikle hazırlanmış.

Geniş depolama alanıyla sadece dizüstü bilgisayarınızı değil; fare, şarj adaptörü ve kablosu, kulak içi veya kafa üstü kulaklık, su şişesi, kitap ve defterinizi de taşıyabilirsiniz. Üstelik bu noktada su geçirmezliğe sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor. 310 x 120 x 420 mm boyutlarındaki çanta, 14 – 16 inç dizüstü bilgisayara uygun.

Boyutlar: 310 x 120 x 420 mm

Bilgisayar: 16 inç (Maksimum)

Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Mark Ryden Dizüstü Bilgisayar Çantası

En iyi dizüstü bilgisayar çantaları listemizdeki diğer ürünlere kıyasla daha pahalı olan Mark Ryden Dizüstü Bilgisayar Çantası, ergonomik özellikleri ile dikkat çekiyor. Gerektiğinde genişleyebilen bu çanta, böylelikle bir hayli büyük alan sağlıyor. Bu bağlamda sadece bilgisayar taşımak için değil, seyahat amacıyla da kullanılabilir.

17,3 inçe kadar laptop için uygun bu çantanın boyutları ise normalde 500 x 150 x 320 mm iken, genişletildiğinde 500 x 250 x 320 mm.

Boyutlar: Normal 500 x 150 x 320; Genişletildiğinde 500 x 250 x 320 mm

Bilgisayar: 17,3 inç (Maksimum)

Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Classone PR-R174 Roma Serisi Notebook Sırt Çantası

Türk ve İtalyan tasarımcılar tarafından hazırlanan, markanın Roma serisine ait olan PR-R174 Notebook sırt çantası, su geçirmez kumaştan üretildi. Hem el hem de sırt için uygun olan bu çanta ile 17 inçe bilgisayar taşıyabilmek mümkün. Boyutlarıysa 510 x 370 x 90 mm.

Boyutlar: 510 x 370 x 90 mm

Bilgisayar: 17 inç (Maksimum)

Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

U.S.F Notebook Bilgisayar Çantası

En iyi dizüstü bilgisayar çantası önerisi içeriğimizin son sırasında ise U.S.F markasına ait çanta bulunuyor. Sırt ve elle taşınabilir olan bu çanta, 17 inç ve altı tüm boyutlara uygun. Su ve sıvı geçirmeyen kaliteli bir kumaşa sahip. Boyutları ise 100 x 320 x 480 mm.

Boyutlar: 100 x 320 x 480 mm

Bilgisayar: 17 inç (Maksimum)

Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.