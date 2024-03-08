Erzurum\'da lise öğrencileri trafik kazası tespit ve bildiri sistemi projesiyle birinci oldu

Erzurum'da lise öğrencileri, hazırladıkları "Trafik Kazası Tespit ve Bildiri Sistemi" projesi ile alanlarında birinci oldu.
Yakutiye ilçesindeki Şükrüpaşa Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri Can Ahmet Kurt ve Yusuf Eren Ferah, danışman öğretmenleri Veysel Dağdemir ile "Trafik Kazası Tespit ve Bildiri Sistemi" projesiyle "TÜBİTAK Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışmaları'na" katıldı.
Ağrı, Kars, Artvin, Ardahan, Erzincan, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Iğdır ve Erzurum'daki ortaokullardan 210 öğrencinin 103 proje ile 12 branşta katıldığı yarışmanın finalinde, teknoloji tasarım alanında "Trafik Kazası Tespit ve Bildiri Sistemi" birinci seçildi.
Projenin danışman öğretmeni Dağdemir, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıldır proje üzerine çalıştıklarını söyledi.
Sistemin, kazanın tespitini yaptıktan sonra gerekli mercilere bildirim yaptığını dile getiren Dağdemir, yaptıkları ulusal ve uluslararası literatür taramasında çalışmalarına ilişkin bir sistem haline getirilen proje ile karşılaşmadıklarını belirtti.
Dağdemir, şunları kaydetti:
"Sürekli olarak gündemi de takip ediyoruz. Biz projemize dünyada ilk diyoruz. Bunu bu şekilde iddia etmemizin sebebi alan yazılımını detaylı şekilde araştırmamızdır. Yüzde 95 özgün bir proje. Bizim tek hedefimiz MOBESE kameraları değil özellikle bu uzay çağında uydu teknolojisini kullanmak istiyoruz. Bize dik açıda var olan kameralar lazım. Tabi şuan sunucu desteğini alamıyoruz. İnternet ortamındaki MOBESE'ler üzerinden çalışmalarımızı yapıyoruz. Hata oranımız çok düşük. Bu hataların da nasıl düzelteceğine dair çalışıyoruz."
Projeyi hazırlayan öğrencilerden Can Ahmet Kurt da geliştirdikleri sistemin yapay zeka tabanlı çalıştığını anlattı.
"Sistem kazanın gerçekleştiği anda tespit yapıyor ve çağrı merkezi tarafından kullanılan ara yüze saniyeler içinde bildiriyor. Bu sayede acil müdahale gerektiren durumlarda veya çevredeki insanların bilinçsiz durumlarında kazazedenin ölüm riskini minimuma indirmeye çalışıyoruz." diyen Kurt, video kaydını ve lokasyonu gönderdikleri ekiplerin olaydan haberdar olma ve intikal sürelerinin kısaldığını belirtti.
Trafik kameraları üzerinde sistemi çalıştırdıklarını ifade eden Kurt, şöyle devam etti:
"Şu an trafik kameralarında uygulanabilirliği tabi ki var ancak geliştirilmesi gerekiyor. Bu tarz futuristik yapay zeka sistemleri bir anda gerçek hayata uygulanmaz. Geliştirilmesi ve üzerinde testler yapılması gerekiyor. Yapay zekanın çok etkili kullanıldığı, can kurtarmaya ve insan hayatına etki eden bir sistem. Bu yüzden gerekli geliştirmeleri yaparak, kendi eğitimlerimizi alarak gerçek hayata uygulanabilir hale getirmek istiyoruz." dedi.
Yusuf Eren Ferah ise sistemin, kazayı da araçların hızlarını da tespit edilebildiğine dikkati çekti.
Yapay zeka sisteminin, insan hayatına çok büyük kolaylık sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Ferah, "Sistem, ufak çaplı kazalarda sadece polis gönderiyor. Büyük kazalarda ambulansı da gönderiyor. Ayrıca yangın tespiti de bulunduğu için itfaiyeyi de gönderebiliyor. Sistemin otoyollar, köy yollarında, gece vakitlerinde çok işe yarıyor. Kaza yaptığımız yerde bildirecek kimse olmadığında kamera tespit ettiği anda sizin yerinize bir ambulans çağırıyor." diye konuştu.
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