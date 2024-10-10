ETÜ, TEKNOFEST'ten 4 Ödülle Döndü - Son Dakika
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Teknoloji

ETÜ, TEKNOFEST'ten 4 Ödülle Döndü

ETÜ, TEKNOFEST\'ten 4 Ödülle Döndü

Erzurum Teknik Üniversitesi, TEKNOFEST'te 4 farklı kategoride ödül kazanarak büyük bir başarı elde etti.

10.10.2024 13:47
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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) teknoloji takımları, 2- 6 Ekim'de Adana'da düzenlenen Uluslararası Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) 4 dalda ödül kazandı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ali Buğrahan Budak, Seda Nur Yazıcı, Mücahit Öztürk ve Ekin Kaya'dan oluşan "The Lang Wizards" takımı, Türkçe Doğal Dil İşleme kategorisinde Türkiye üçüncülüğü; Meryem Yazıcı, Kübra Keskin ve İlayda Ayvaz'dan oluşan "ETÜ Algronomists" takımı Tarım Teknolojileri kategorisinde Türkiye ikinciliği; İletişim Teknolojileri kategorisinde mücadele eden Bilge Erdem Altuntaş, Melih Yiğit Can Çelik, Damla Taşbaş ve Ömer Aksu'nun yer aldığı "ULAK FIE" takımı ise Kablosuz Haberleşme kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti.

Uluslararası arenada yarışan Fatma Nur Akciğer, İsrafil Alan, Hasan Burakhan Barlak, Cevat Can Aygüler, Ömer Fatih Topal ve Bade Nur Karaağaç'ın dahil olduğu "DİHA" takımı ise Uluslararası İnsansız Hava Araçları kategorisinde performans ödülü kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversitelerinin TEKNOFEST'te ilk kez derece elde ettiğini belirterek, "Teknoloji takımlarımız yıllardır TEKNOFEST yarışmaları için hazırlanıyor. Bu yıl büyük bir başarıya imza atarak 4 ödül kazandı. Finale katılmaya hak kazanan takımımızın her biri çok kıymetli fikirler ve projeler sundu. Bu süreçte öğrencilerimiz danışman hocaları eşliğinde çok sıkı çalıştı. Zaman zaman bizler de öğrencilerimizin kat ettiği mesafeyi görmek ve onlara moral vermek amacıyla kendileriyle bir araya geldik. Bugün de 4 ödül kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakmak, festivale katılan takımları gönülden tebrik ederek başarıların devamını diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji ETÜ, TEKNOFEST'ten 4 Ödülle Döndü - Son Dakika

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