Herkes define arıyor sandı, gerçek başka çıktı

Gümüşhane'de büyük bir halkayla görülen helikopterin sırrı çözüldü. "Define arıyor" söylentilerine neden olan helikopterin Maden Teknik Arama'ya ait olduğu ortaya çıktı.
Helikopterin Maden Teknik Arama'nın (MTA) "Havadan Jeofizik Elektromanyetik Araştırmaları" projesi kapsamında kullanıldığı anlaşıldı.
Bölgedeki vatandaşlar tarafından görüntülenen helikopterin özel jeofizik sensörlerle donatıldığı ve bölgenin metalik maden potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla havadan veri topladığı ortaya çıktı. Toplanan bilgiler sayesinde maden ruhsat alanlarının iki ve üç boyutlu modelleri oluşturulduğu öğrenildi.
Söz konusu teknolojinin, yeraltındaki maden yataklarını tespit etme konusunda adeta "havadan röntgen" işlevi gördüğü belirtildi. Türkiye'de 2025 yılında toplam 15 bin 250 kilometrenin havadan jeofizik araştırması da yapılacak.
