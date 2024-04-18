Nisan ayının başında Türkiye'de ön siparişe açılan Honor Magic 6 Pro nihayet tanıtıldı. Daha önce hiçbir akıllı telefonda görmediğimiz özellikler barındıran cihaz için ön kayıta özel indirim de devam ediyor. Peki Honor Magic 6 Pro fiyatı ne kadar ve özellikleri neler?
Honor Magic 6 Pro fiyatı ve özellikleri
Honor Magic 6 Pro, 6.8 inç boyutunda LTPO OLED panele sahip. 1280 x 2800 piksel çözünürlükte olan bu ekran, 120 Hz yenileme hızına ve daha önce hiçbir telefonda görmediğimiz 5000 nit tepe parlaklık seviyesine sahip.
Cihaz gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 ara yüzüyle gelen Magic 6 Pro, 80W kablolu ve 66W kablosuz şarj desteğine sahip 5600 mAh kapasitesinde bir batarya sahip.
Ön tarafında f/2,0 diyafram açıklığında 50 Megapiksel özçekim kamerasına sahip olan bu cihazın arka tarafında üçlü kamera sistemi yer alıyor. Bunlar da sırasıyla 50 Megapiksel ana kamera, 180 Megapiksel periskop telefoto kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera.
Kamera tarafında dikkat çeken önemli yenilik ise; algoritma, binoküler derinlik tahmini ve spor portre segmentasyonundan yararlanarak arka planı hassas bir şekilde ayarlıyor ve hem geniş lensi hem de telefoto lensi aynı anda kullanarak fotoğraflarda doğal bir bokeh efekti oluşturabiliyor.
Ayrıca Honor AI Hareket Algılama Yakalama özelliği, çeşitli vücut hareketlerini doğru bir şekilde tanımlayarak spor etkinliklerinde çarpıcı anlar yakalamanızı sağlıyor. Ek olarak gülümseme gibi yüz ifadelerini ve zıplama gibi vücut hareketlerini de otomatik olarak tanımlayabiliyor.
Cihazda 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 ve NFC gibi en son bağlantı teknolojileri bulunuyor. Ek olarak 12 GB ile 16 GB bellek ve 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili yüksek hızlı depolama seçenekleri sunuluyor.
Honor Magic 6 Pro ön kayıta özel indirim fırsatı için burayı tıklayabilirsiniz.
Honor Magic 6 Pro fiyatı:
Honor Magic 6 Pro 12/512 GB: 59 bin 999 TL
1280 x 2800 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 5000 nit tepe parlaklık 453 ppiArka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1,4-2,0, 23 mm, 1/1,3¨, Lazer AF, PDAF, OIS – Periskop Telefoto Kamera: 180 Megapiksel,, f/2,6, 1/1,49¨, PDAF, OIS, 2,5x optik yakınlaştırma – Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 13 mm, 122°, 1/2,76¨, AF.Ön Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 22 mmRAM: 12 GB/ 16 GBDepolama: 256 GB/ 512 GB/ 1 TBBatarya: 5600 mAhŞarj: 80W kablolu 66W kablosuz Ters kablosuz 5W ters kabloluİşletim İstemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFCParmak İzi Okuyucusu: VarRenk: Yeşil, siyah Son Dakika › Teknoloji › Honor Magic 6 Pro: Fiyatı ve Özellikleri - Son Dakika AMD, Ryzen 8040 serisi mobil işlemcilerle yapay zeka işlevleri için büyük bir performans iyileştirme imkanı sundu. Şimdi ise aynı işlemcilerin Pro versiyonları ile karşımızda. Aynı zamanda AMD masaüstü için de yeni 8000 serisi Pro işlemcileri tanıttı. İşte yapay zeka entegrasyonu ile karşımıza çıkan yeni AMD Pro 8000 ve 8040 serisi işlemciler. Samsung Electronics, BAR Plus ve FIT Plus USB 3.2 Gen 1 Flash bellek ailesine 512 GB kapasite seçeneği eklediğini duyurdu. Yüksek kapasite, hızlı veri aktarımı, geniş cihaz uyumluluğu ve güvenilirlik özellikleri ile dikkat çeken bu USB flash bellekler, kullanıcılara veri saklama ve yedekleme konusunda hızlı bir çözüm sunuyor. BAR Plus ve FIT Plus sürücüler, yüksek hız performansı, esnek uyumluluk ve dayanıklı tasarımlarıyla öne çıkıyor. Samsung'un beş yıllık sınırlı garanti ve beş aşamalı koruma özelliğiyle sunulan bu flash bellekler, Titan Grey veya Şampanya Gümüş seçeneklerinde 79.99 dolar fiyatla satışa sunulacak. Microsoft, Windows 11 ve yapay zeka çalışmalarının yanı sıra masaüstü uygulamalarını da ihmal etmiyor. Microsoft Store için yayınlanan yeni güncelleme ile kullanıcılar daha kolay bir şekilde yeni uygulama ve oyunlar keşfedebilecek. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, çift motorlu dört çeker T10X'in haziran-temmuz aylarında satışa sunulabileceğini, T10F sedanın satış tarihinin Mart 2025 - Nisan 2025 arasında olabileceğini ve uygun fiyatlı B-SUV modeli T8X'in de aynı dönemde tanıtılabileceğini açıkladı. Ayrıca Togg'un Avrupa'daki satış stratejisinin değiştiğini ve doğrudan Almanya, Fransa, İtalya gibi merkez ülkelere girmeyi planladığını belirtti. Toshiba, Japonya departmanındaki 5000 çalışanıyla yollarını resmi olarak ayıracak. Bu toplu işten çıkarma kararıyla maliyetleri düşürmeyi hedefleyen firma, gelecekteki dijital projelere kaynak aktaracak. Toshiba'nın finansal durumunu düzeltmek için aldığı bu radikal kararlar, kullanıcıların yararına olmayı umut ediyor. Antalya'da Teknokent ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülen Yapay Zeka ve Oyun Teknolojileri Hızlandırma Programı projesi kapsamında bir yıl süren eğitimle 35 genç girişimci yetiştirildi. Programda genç girişimcilerin çalışmalarının sunumu yapıldı. Etkinliğe, üniversite rektörü, teknokent genel müdürü, kalkınma ajansı genel sekreteri, KOSGEB il müdürü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yapılan program sayesinde girişimciler güncel bilgiye, nitelikli eğitim ve mentorluk hizmetlerine erişim sağladı ve iş ağlarına katılım sağladı. Yapay zeka ve oyun teknolojileri alanında farkındalık oluşturma ve bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra hızlandırma programı kapsamında uzman eğitmenler ve mentorlerle çalışmalar gerçekleştirildi. TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, ''T10F'nin sonrasının da çalışmalarını yapıyoruz, yani hep söylediğimiz B segmentindeki bir SUV'un çalışmalarını yapıyoruz. Seneye bu vakitler T10F'nin satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X'i de göstermeye hazır hale gelebiliriz'' dedi. B segmentindeki T8X'in Togg'un en ucuz modeli olması bekleniyor. Geçen yıllarda Huawei ile yollarını ayıran Honor, yeni modeli Honor 200 Lite'ı yakında global olarak tanıtacak. Telefonun teknik özellikleri henüz netleşmemiş olsa da, Honor X50i+'ın yeniden markalanmış bir versiyonu olması bekleniyor. Honor 200 Lite'ın benzer tasarım ve özelliklere sahip olması, Çinli markalar arasında yaygın bir uygulama. Modelin global tanıtımının ise yılın ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. YouTube, reklamları engelleyen üçüncü taraf uygulamaların kullanımını sınırlandıracağını duyurdu. Reklam engelleme, içerik sahiplerini desteklemek için reklam gelirlerini kullanan YouTube'a büyük bir darbe vuruyor. YouTube, kullanıcı memnuniyetini korurken reklam atlamayı önlemek istiyor. Bilim insanları, tardigradların yüksek dozlardaki radyasyondan nasıl etkilenmeden hayatta kalabildiğini ortaya çıkardı. Yapılan araştırmada tardigradların DNA onarım genlerinin aktivitesinin arttığı ve radyasyon nedeniyle oluşan hasarları hızla onardığı keşfedildi. Ayrıca tardigradların DNA'yı koruyan Dsup proteinine sahip olduğu belirlendi. Bu bulgular, tardigradların radyasyona karşı olan dayanıklılığının mekanizmalarını anlamamızı sağladı ve gelecekteki araştırmalar için bir yol açtı.
ÖzellikDeğerİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3Ekran: 6.8 inç LTPO OLED
1280 x 2800 piksel çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
5000 nit tepe parlaklık
453 ppiArka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1,4-2,0, 23 mm, 1/1,3¨, Lazer AF, PDAF, OIS
– Periskop Telefoto Kamera: 180 Megapiksel,, f/2,6, 1/1,49¨, PDAF, OIS, 2,5x optik yakınlaştırma
– Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 13 mm, 122°, 1/2,76¨, AF.Ön Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 22 mmRAM: 12 GB/ 16 GBDepolama: 256 GB/ 512 GB/ 1 TBBatarya: 5600 mAhŞarj: 80W kablolu
66W kablosuz
Ters kablosuz
5W ters kabloluİşletim İstemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFCParmak İzi Okuyucusu: VarRenk: Yeşil, siyah
Son Dakika › Teknoloji › Honor Magic 6 Pro: Fiyatı ve Özellikleri - Son Dakika
AMD, Ryzen 8040 serisi mobil işlemcilerle yapay zeka işlevleri için büyük bir performans iyileştirme imkanı sundu. Şimdi ise aynı işlemcilerin Pro versiyonları ile karşımızda. Aynı zamanda AMD masaüstü için de yeni 8000 serisi Pro işlemcileri tanıttı. İşte yapay zeka entegrasyonu ile karşımıza çıkan yeni AMD Pro 8000 ve 8040 serisi işlemciler.
Samsung Electronics, BAR Plus ve FIT Plus USB 3.2 Gen 1 Flash bellek ailesine 512 GB kapasite seçeneği eklediğini duyurdu. Yüksek kapasite, hızlı veri aktarımı, geniş cihaz uyumluluğu ve güvenilirlik özellikleri ile dikkat çeken bu USB flash bellekler, kullanıcılara veri saklama ve yedekleme konusunda hızlı bir çözüm sunuyor. BAR Plus ve FIT Plus sürücüler, yüksek hız performansı, esnek uyumluluk ve dayanıklı tasarımlarıyla öne çıkıyor. Samsung'un beş yıllık sınırlı garanti ve beş aşamalı koruma özelliğiyle sunulan bu flash bellekler, Titan Grey veya Şampanya Gümüş seçeneklerinde 79.99 dolar fiyatla satışa sunulacak.
Microsoft, Windows 11 ve yapay zeka çalışmalarının yanı sıra masaüstü uygulamalarını da ihmal etmiyor. Microsoft Store için yayınlanan yeni güncelleme ile kullanıcılar daha kolay bir şekilde yeni uygulama ve oyunlar keşfedebilecek.
Togg CEO'su Gürcan Karakaş, çift motorlu dört çeker T10X'in haziran-temmuz aylarında satışa sunulabileceğini, T10F sedanın satış tarihinin Mart 2025 - Nisan 2025 arasında olabileceğini ve uygun fiyatlı B-SUV modeli T8X'in de aynı dönemde tanıtılabileceğini açıkladı. Ayrıca Togg'un Avrupa'daki satış stratejisinin değiştiğini ve doğrudan Almanya, Fransa, İtalya gibi merkez ülkelere girmeyi planladığını belirtti.
Toshiba, Japonya departmanındaki 5000 çalışanıyla yollarını resmi olarak ayıracak. Bu toplu işten çıkarma kararıyla maliyetleri düşürmeyi hedefleyen firma, gelecekteki dijital projelere kaynak aktaracak. Toshiba'nın finansal durumunu düzeltmek için aldığı bu radikal kararlar, kullanıcıların yararına olmayı umut ediyor.
Antalya'da Teknokent ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülen Yapay Zeka ve Oyun Teknolojileri Hızlandırma Programı projesi kapsamında bir yıl süren eğitimle 35 genç girişimci yetiştirildi. Programda genç girişimcilerin çalışmalarının sunumu yapıldı. Etkinliğe, üniversite rektörü, teknokent genel müdürü, kalkınma ajansı genel sekreteri, KOSGEB il müdürü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yapılan program sayesinde girişimciler güncel bilgiye, nitelikli eğitim ve mentorluk hizmetlerine erişim sağladı ve iş ağlarına katılım sağladı. Yapay zeka ve oyun teknolojileri alanında farkındalık oluşturma ve bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra hızlandırma programı kapsamında uzman eğitmenler ve mentorlerle çalışmalar gerçekleştirildi.
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, ''T10F'nin sonrasının da çalışmalarını yapıyoruz, yani hep söylediğimiz B segmentindeki bir SUV'un çalışmalarını yapıyoruz. Seneye bu vakitler T10F'nin satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X'i de göstermeye hazır hale gelebiliriz'' dedi. B segmentindeki T8X'in Togg'un en ucuz modeli olması bekleniyor.
Geçen yıllarda Huawei ile yollarını ayıran Honor, yeni modeli Honor 200 Lite'ı yakında global olarak tanıtacak. Telefonun teknik özellikleri henüz netleşmemiş olsa da, Honor X50i+'ın yeniden markalanmış bir versiyonu olması bekleniyor. Honor 200 Lite'ın benzer tasarım ve özelliklere sahip olması, Çinli markalar arasında yaygın bir uygulama. Modelin global tanıtımının ise yılın ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor.
YouTube, reklamları engelleyen üçüncü taraf uygulamaların kullanımını sınırlandıracağını duyurdu. Reklam engelleme, içerik sahiplerini desteklemek için reklam gelirlerini kullanan YouTube'a büyük bir darbe vuruyor. YouTube, kullanıcı memnuniyetini korurken reklam atlamayı önlemek istiyor.
Bilim insanları, tardigradların yüksek dozlardaki radyasyondan nasıl etkilenmeden hayatta kalabildiğini ortaya çıkardı. Yapılan araştırmada tardigradların DNA onarım genlerinin aktivitesinin arttığı ve radyasyon nedeniyle oluşan hasarları hızla onardığı keşfedildi. Ayrıca tardigradların DNA'yı koruyan Dsup proteinine sahip olduğu belirlendi. Bu bulgular, tardigradların radyasyona karşı olan dayanıklılığının mekanizmalarını anlamamızı sağladı ve gelecekteki araştırmalar için bir yol açtı.
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