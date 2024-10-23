En mutlu günüydü! Saldırıda şehit düşen kadın mühendisle ilgili kahreden detay

Teknoloji

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tesislerine (TUSAŞ) gündüz saatlerine terör saldırısı düzenlendi. Tesislerin girişinde patlatılan bombanın ardından 1'i kadın 2 terörist uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası teröristler etkisiz hale getirilirken, hain saldırıda 5 vatandaşımız şehit düştü.

EŞİNİN GÖNDERDİĞİ ÇİÇEĞİ ALMAK İSTERKEN ŞEHİT DÜŞTÜ

Saldırıda şehit düşen vatandaşlarımızdan iki çocuk annesi Zahide Güçlü ile ilgili ortaya çıkan bir detay kahretti. T24'te yer alan habere göre TUSAŞ'ta makine mühendisi olarak görev yapan Güçlü'nün evlilik yol dönümü nedeniyle eşinin gönderdiği çiçeği almak isterken nizamiyede yaralandığı öğrenildi. Güçlü kaldırıldığı Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

TUSAŞ personelleri Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü, Hasan Hüseyin Cambaz ve Atakan Şahin Erdoğan'ın yanı sıra teröristlerin kullandığı taksinin şoförü Murat Arslan saldırıda şehit düştü.