İkinci el otomobil pazarında düşüş devam ediyor

İkinci el otomobil piyasasında genelde yıl sonunda düşen talep nedeniyle fiyatlar da aşağı yönde hareket ediyor. Buna karşılık yaz aylarına doğru yükseliş tekrar başlıyor. Fakat bu sene yüksek enflasyon ve faizler nedeniyle beklenenden daha yüksek bir düşüş söz konusu. İşte ikinci el otomobil pazarında son durum…

İkinci el otomobil pazarında son durum!

İkinci el otomobil alım-satım platformu olan arabam.com, kasım ayı verilerini açıkladı. Nitekim beklenildiği üzere pazarda düşüş olduğunu açıkladı. Hatta öyle ki kasım ayında fiyatı değişen ilanların yüzde 83'ünde değişim aşağı yönlü gerçekleşti. Yani talep düştüğü için fiyatlar aşağı çekildi.

Araçların ortalama ilanda kalma süresi 48 gün ile ekim ayına benzer şekilde devam etti. Paylaşıma göre, ilanlardaki 0-2 yaş araçların kasım fiyatları ekim ayına göre yüzde 2,9, 3-6 yaş arasında da kasım fiyatları ekim fiyatlarından yüzde 3,1 daha düşük seyrediyor. 13 yaş ve üzeri araçlarda ise ekime göre kayda değer bir düşüş gözükmüyor.

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İlanlarda en çok Renault yer aldı!

İlanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen oldu. İlanlara model özelinde bakıldığında ise, kasım ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Corolla, Focus, Egea, Civic ve Passat oldu. Bu modelleri, Volkswagen Polo ve Ford Fiesta takip etti.

Qashqai liderliği bırakmadı

Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında, ekim ayında olduğu gibi kasım ayında da Nissan Qashqai liderliğini korudu. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Egea Cross, Hyundai Tucson, Peugeot 3008, Nissan Juke, Peugeot 2008 ve Chevrolet Captiva izledi.

İlanlarda en çok 10-15 yaş aralığındaki araçlar görüldü

Kasım ayında en fazla ilan verilen araçlar yüzde 28,1 oranı ile 10-15 yaş aralığındaki modeller oldu. 6-9 yaş aralığındaki araçlar ilanların yüzde 21,7'sini oluştururken, 5 yaşa kadar olan araçlar da ilanların yüzde 19,5'ini oluşturdu. 16-20 yaş aralığındaki araçlar ilanların yüzde 14,2'sini, 20 yaş ve üzeri araçlar da yüzde 16,5'ini oluşturdu.

1 milyon TL'nin üzerindeki araçların ilan oranı yüzde 11,3

Kasım ayında ilanlar içinde en yüksek payı 500 bin TL'ye kadar olan araçlar aldı. Bu fiyat aralığındaki araçların ilanlardaki oranı yüzde 44,1 oldu. 500.001 – 600.000 TL aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 12,9 iken 600.001-700.000 TL aralıklarındaki araçların oranı yüzde 12,1 oldu. yüzde 9,1 ilan oranı ile 700.001-800.000 TL aralığındaki araçlar görülürken, yüzde 10,5 oranıyla 800.001-1.000.000 TL aralığındaki araçlar görüldü. 1 milyon TL'nin üzerindeki araçlar ise ilanların yüzde 11,3'ünü oluşturdu.