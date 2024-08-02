Instagram'a erişim engelinin ekonomiye faturası ağır oldu! Günlük zarar dudak uçuklattı - Son Dakika
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Teknoloji

Instagram'a erişim engelinin ekonomiye faturası ağır oldu! Günlük zarar dudak uçuklattı

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a getirilen erişim engeli sonrasında, e-ticaret sektörüne günlük 1.9 milyar lira zarar gelebileceği ifade edildi. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Türkiye'de toplam e-ticaretin %10'luk kısmının sosyal medyada gerçekleştirildiği ve Instagram'ın bu alanda önemli bir platform olduğu vurguladı.

02.08.2024 18:57
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. Engel sonrası, e-ticarete günlük zararın 1.9 milyar lira olabileceği ifade edildi.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) kararıyla 2 Ağustos itibarıyla Türkiye'de Instagram'a erişim sınırlaması getirildi. Platformun ne zaman erişime açılacağına ilişkin henüz net bir tarih belirtilmedi.

"GÜNDE 930 MİLYON LİRAYA DENK GELİYOR"

Platformun erişime kapatılmasının e-ticareti ne yönde etkileyeceği tartışılmaya başlandı. Konuyla ilgili bilgi veren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Türkiye'de toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10'luk kısmın sosyal medyada gerçekleştirildiğini belirterek, oluşturulan influencer trafiğiyle birlikte günlük 1,9 milyar liralık bir e-ticaret hacminin etkilenebileceğini vurguladı.

Ekmekçi, "Toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10'luk kısım sosyal medyada yapılıyor. Günde 930 milyon TL'ye denk geliyor. Platformlara trafik oluşturan influencerlarla birlikte 1,9 milyar liralık bir hacim etkilenebilir. Bire bir yok olmaz ama başka zamana veya başka bir platforma kayar" dedi.

"BU KARAR POZİTİF BİR ORTAM OLUŞTURMAZ"

E-ticarette tüm kanalların önemli olduğunun altını çizen Ekmekçi, yıl sonu 3,4 trilyon liralık işlem hacmine ulaşma hedeflerinin bulunduğunu belirtti. Bu hedefe giderken her türlü mecranın kısıtlanmasının sektör açısından faydalı olmayacağına vurgu yapan Ekmekçi, "Bizim için her kanal önemli. Türkiye'de Instagram çok önemli kanallardan bir tanesi. O platformda Türkiye'de ciddi bir ekonomi dönüyor. Bu platformun üzerinde dönen iş modelleri var, yatırımlar var, bu karar pozitif bir ortam oluşturmaz" ifadelerini kullandı.

Instagram\'a erişim engelinin ekonomiye faturası ağır oldu! Günlük zarar dudak uçuklattı
Kaynak: İHA

Instagram, Türkiye, Sosyal Medya, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Instagram'a erişim engelinin ekonomiye faturası ağır oldu! Günlük zarar dudak uçuklattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • NUH YAFES: Bu hükumet mal.. 9 37 Yanıtla
    Semih Güngör: Nuh Yafes neden malmis kardeşim? Demekki kurallara uymayan durumları var ki iletişim bakanlığı olaya el koymuş? Ne olmasını ne yapmasını bekliyorsunuz kardeşim. 3 0
  • Yunus Durak: Birileri kaybederse, birileri mutlaka cebini doldurur, bu böyledir. 0 0 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz: AÇLIGINDAN KORKAN MİLLET KÖLE OLMAYA EMİR ALMAYA MAHKUM OLUR. KURALLARA UYACAK NET 0 0 Yanıtla

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