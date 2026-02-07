İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek - Son Dakika
İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek

07.02.2026 14:27
İstanbul trafiğinin en yoğun noktalarından olan Maslak-Levent rahatlatacak Sarıyer-Kilyos Tüneli Projesi'nde kritik aşama geçilirken, tünelin bu yıl tamamlanması hedefleniyor. Proje hayata geçtiğinde Kilyos-Sarıyer arasındaki 35 dakikalık yolculuk süresinin 5 dakikaya düşmesi bekleniyor.

İstanbul'un trafik yükünü hafifletmesi beklenen Sarıyer- Kilyos Tüneli Projesi'nde önemli bir eşik aşıldı. Maslak ve Levent'i Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlayacak tünelde kazı çalışmalarının bu yıl tamamlanması hedefleniyor.

SARIYER-KİLYOS TÜNELİ'NDE "IŞIK GÖRÜNDÜ"

İstanbul'un en yoğun bölgeleri arasında yer alan Maslak ve Levent'i; Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bağlamayı amaçlayan Sarıyer-Kilyos Tüneli'nde önemli ilerleme kaydedildi. Projede tünelin uç noktalarının birleşmesine kısa süre kala tören düzenlendi.

URALOĞLU: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TBM'LERİNDEN BİRİ KULLANILIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, törende yaptığı açıklamada projenin teknik önemine dikkat çekti. Uraloğlu, "Bu proje, karayolu tünellerinde Tünel Açma Makinesi'nin ilk ve tek uygulandığı önemli bir adım. Karayolcularımız 13,65 metrelik çapıyla Türkiye'nin en büyük üçüncü TBM'sini kullanarak büyük bir başarıya imza attı" dedi.

879 PERSONEL, 180 MAKİNE SAHADA

Çift tüp uzunluğu toplam 13 bin 715 metre olan tünelin, Yeni Avusturya Tünel Açma (NATM) metodu ile TBM teknolojisinin eş zamanlı kullanılmasıyla inşa edildiğini belirten Uraloğlu, sahada 180 makine ve ekipman ile 879 personelin görev yaptığını açıkladı. Tünel yapım çalışmalarının bu yıl tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

PROJE 2022'DE BAŞLADI

Mayıs 2022'de yapımına başlanan Sarıyer-Kilyos Tüneli, ikisi gidiş ikisi geliş olmak üzere dört şeritli ve çift tüplü olarak inşa ediliyor. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki tünelin, bağlantı yollarıyla birlikte toplam uzunluğu 8,2 kilometre olacak.

35 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKAYA İNECEK

Projenin tamamlanmasıyla Kilyos, Demirciköy, Uskumruköy, Gümüşdere, Zekeriyaköy ve Kısırkaya'da yaşayanların İstanbul'un merkez bölgelerine erişiminin büyük ölçüde kolaylaşması hedefleniyor. Tünelin hizmete girmesiyle Kilyos-Sarıyer arasındaki 35 dakikalık yolculuk süresinin yaklaşık 5 dakikaya düşmesi öngörülüyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bayram Bayram :
    Bence gerek yoktu ve bosuna masraf cünkü istanbullu böyle trafikte susuz yasamak icin secim yapti, insanlarin secimine saygi duyun ve istedikleri yasama baska bir sey katmayin… 26 8 Yanıtla
  • 7752925Pgadj 7752925Pgadj:
    bencede ulaştırma bakanlığı bunu yapmamalıydi.. ki... herşey güzel olsun du 23 7 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    yapılan yollar, köprüler, tüneller için teşekkür ederiz ama geçiş ücretleri çok yüksek, Marmara otoyolunu kullanırsanız sadece gidiş için 300 tl yol parası gerçekten çok yüksek… 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
