Japonya'dan dünyada bir ilk! Arızalanan robotlar için özel ambulans - Son Dakika
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Japonya'dan dünyada bir ilk! Arızalanan robotlar için özel ambulans

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Japon teknoloji şirketi GMO Internet Grubu, arızalanan insansı robotlara sahada müdahale edecek özel bir ambulans geliştirdi. Bu ay hizmete girecek araçta bir mühendis görev yapacak; yerinde onarılamayan robotlar bakım merkezine taşınacak, gerekirse yerine yenisi verilecek.

Japonya, hızla gelişen robotik teknolojilere yönelik altyapı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Ülkede insansı robotların bakım ve onarım ihtiyacına yönelik dikkat çekici bir uygulama hayata geçiriliyor.

Japonya'dan dünyada bir ilk! Arızalanan robotlar için özel ambulans

SAHAYA GİDİP YERİNDE MÜDAHALE EDECEK

Japonya merkezli teknoloji şirketi GMO Internet Grubu, arızalanan insansı robotlara sahada bakım ve onarım desteği sağlamak üzere özel bir "robot ambulansı" geliştirdi.

Bu ay hizmete girmesi planlanan araç, robotların bulunduğu noktalara giderek müdahalede bulunacak. Sorunun yerinde çözülememesi halinde robot bakım merkezine götürülecek, gerektiğinde yerine başka bir robot sağlanacak. Ambulansta, arızaları gidermek üzere eğitimli bir mühendis görev yapacak.

Japonya'dan dünyada bir ilk! Arızalanan robotlar için özel ambulans

TASARIMI GERÇEK AMBULANSLARA BENZİYOR

Minibüs tipi geleneksel ambulanslara benzeyen aracın dış tasarımında, kullanım amacını belirten özel grafikler yer alıyor. Şirketin bu hizmeti, insansı robotların geniş bir kullanım alanına ulaşmasıyla ortaya çıkabilecek bakım ihtiyacına yönelik bir hazırlık olarak değerlendiriliyor.

Japonya'nın ve muhtemelen dünyanın, insansı robotların bakım ve arıza giderme işlemlerine özel olarak tahsis edilen ilk aracı olan robot ambulansı, ülkenin hızla gelişen yüksek teknoloji sektörünün doğurabileceği sorunlara şimdiden çözüm üretme çabasının dikkat çekici bir örneği olarak öne çıkıyor.

Japonya'dan dünyada bir ilk! Arızalanan robotlar için özel ambulans

ROBOTİK PAZARI 370 MİLYAR DOLARA KOŞUYOR

Danışmanlık şirketi McKinsey & Co.'ya göre küresel robotik pazarının 2040 yılına kadar yaklaşık 370 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Çin'in önümüzdeki 15 yıl içinde bu toplam değerin yarısını elde etmesi öngörülürken, Japonya hükümeti yüzde 30'luk bir pazar payı hedefliyor. Bu da yaklaşık 125 milyar dolarlık bir değere karşılık geliyor.

Kaynak: İHA
TeknolojiJaponyaEkonomiJaponTokyoDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    sakiz cognemek orucun buzar mi hocammm 1 1 Yanıtla
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