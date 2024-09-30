Kargu\'ya Zırh Delici Harp Başlığı Entegre Edildi

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STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ. tarafından geliştirilen zırh delici harp başlığı, insansız hava aracı (İHA) Kargu'ya entegre edildi. Kargu, zırh delici harp başlığı ile ilk test atışında, hedef zırhlı aracı başarıyla vurdu.

STM, Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı Kargu'ya zırh delici harp başlığı entegre etti. Yoğun geliştirme safhasının ardından, sahaya çıkan zırh delici Kargu, belirlenen hedefi ilk test atışında tam isabetle vurdu. Zırh delici mühimmatla havalanan Kargu, hedef olarak belirlenen zırhlı araca dalış gerçekleştirdi ve ilk test atışında hedefini noktasal hassasiyetle imha etti.

'RF ARAYICI BAŞLIKTA SONA GELDİK'

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Kargu'yu harp sahasının dinamiklerine göre sürekli geliştirdiklerini belirterek, "Bir süredir Kargu'nun farklı faydalı yük versiyonları için çalışıyoruz. Bugüne kadar anti-personel mühimmat başlığı ile sahada etkin şekilde görev alan Kargu, bundan sonra zırh delici harp başlığı ile de mobil ve yerleşik kara hedeflerine, dayanıklı yapılara ve zırhlı kara araçlarına etki edecek. Kullanıcı personel sahadaki anlık duruma göre, anti personel mühimmat başlığını çıkarıp, zırh delici başlığı hızlıca değiştirebilecek. Özellikle Kargu'yu çok aktif şekilde kullanan Mehmetçiğimizin sahada elini güçlendirecek bir konsept ortaya koyduk. İhracat açısından da son derece etkili olacak. Diğer yandan STM mühendislerinin imzasını taşıyan RF (Radyo-Frekans) arayıcı başlık entegrasyonunda da sona geldik. RF arayıcı başlık ile de Kargu, düşman radar ve elektronik harp sistemlerini tespit edip, imha edebilecek. Özellikle etkin bir maliyetle düşman unsurlara etki edebilecek milli bir sistemi ülkemize kazandırmış olacağız" dedi.

3 KITADA 10'DAN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ EDİLDİ

'Kamikaze İHA' olarak da bilinen vurucu İHA Kargu, STM tarafından yerli imkanlarla geliştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine 2018 yılında giren Kargu, TSK başta olmak üzere Türkiye'de çeşitli güvenlik güçleri tarafından terörle mücadele, özel operasyonlar ve sınır ötesi operasyonlarda etkin şekilde kullanılıyor. Kargu, 2021 yılında ilk ihracat başarısına imza atarken, 2024 yılına gelindiğinde, 3 farklı kıtada 10'dan fazla ülkeye ihraç edildi. Bugüne kadar 5 bin adetten fazla Kargu üretildi.

DÜŞMAN BÖLGESİNDE TESPİT EDİLMESİ ZOR

Düşük radar kesit alanı özelliği ile düşman bölgesinde tespit edilmesi zor olan Kargu, tek bir asker tarafından kolayca taşınıp görev alanında 1 dakika içinde kurulabiliyor. Milli vurucu İHA Kargu, üzerindeki yapay zeka ve görüntü işleme kabiliyetleri, sessizliği, taşıdığı patlayıcıyı hedefe tam ulaştırma yetenekleriyle önemli bir sürpriz etki ve operasyonel üstünlük sağlıyor. Vurucu döner kanatlı İHA (VİHA) ve yer kontrol istasyonundan oluşan Kargu, sahip olduğu gelişmiş elektro optik ve kızılötesi kameralar ile gece-gündüz etkin operasyon yapabiliyor. 30 dakikadan fazla havada kalabilen Kargu, 10 kilometre menzile sahip. Görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine sahip Kargu, yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmaları ile donatıldı. Kargu'ların sürü halinde görev yapmasını sağlayan sürü İHA teknolojisinin yanı sıra GPS'ten bağımsız görev yapabilmelerine imkan sağlayan Kerkes Projesi de bulunuyor.

İSMİ ESKİ TÜRKÇEDEN GELİYOR

Eski Türkçede 'Dağ başındaki gözlem kulesi' ve 'Atmaca' anlamına gelen Kargu, görev bilgisayarı marifetiyle tamamen otomatik şekilde seyrüsefer icra ediyor. Kargu, özellikle tehdit açısından riskli bölgelerde askerlerin girmeden, o bölgedeki tehditleri tespit edip, etkisiz hale getirilmesinde görev alıyor. 'Man-in-the-Loop' prensibi ile tamamen operatör kontrolünde görev yapan Kargu, yüksek riskli, kompleks çatışma bölgelerindeki hedeflerin tespit ve teyidini sağlayarak kullanıcı personele keşif, gözetleme, istihbarat ve hassas vuruş imkanı sağlıyor.

Haber: ANKARA,