Kayseri Bilim Merkezi 900 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika
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Teknoloji

Kayseri Bilim Merkezi 900 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Kayseri Bilim Merkezi, 2016'dan bu yana 900 bin ziyaretçiye bilimsel etkinlikler sunuyor.

12.03.2025 12:16
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Bünyesinde 10 farklı bilimsel temada 120 sergi bulunan ve çeşitli bilimsel etkinlikler düzenlenen Kayseri Bilim Merkezi, açıldığı günden bu yana yaklaşık 900 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bağlı 34 bin metrekare alanda kurulu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli bilim merkezi, 2016 yılında hizmet vermeye başladı.

Toplam 6 atölye ve 10 farklı bilimsel temada 120 serginin bulunduğu merkezde, ziyaretçilere bilimi sevdirmek ve teknoloji alanında farkındalığı artırmak için farklı temalarda eğitim verilerek, planetaryumda film izleme ve astronomi eğitimi alma fırsatı sunuluyor.

Fen, biyoloji, fizik, kimya, robotik ve astronom branşlarında 12 eğitmenin bulunduğu bilim merkezinde, öğrenciler müze mantığının dışında dokunarak keşfetme imkanını yakalıyor.

Köylerdeki çocuklarla bilimsel etkinlik yapılıyor

Bilim merkezinde kimya eğitmeni olarak görev yapan Şenay Kırkar, AA muhabirine, merkezde sağlık, uzay ve havacılık, mühendislik bilimi, evren, madde, hayat ve coğrafya gibi sergilerin bulunduğunu söyledi.

Merkezde ziyaretçilerin duyusal ve görsel zekalarına hitap etmeye çalıştıklarını belirten Kırkar, şöyle konuştu:

"Aileler çocuklarıyla bilimsel etkinliklerimize katılıyor. Hafta sonu ücretsiz atölyelerimiz oluyor. Aileler en çok buradan zevk alıyor, çocuklarıyla etkileşimli ve kaliteli vakit geçiriyor. Bize geri dönüşleri de çok güzel oluyor. İç Anadolu Bölgesi'nden özellikle Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir'den, Akdeniz Bölgesi'nden de Mersin ve Adana'dan ziyaretçi geliyor. Yıllardır aynı okul ve ziyaretçilerimiz her hafta sonu gelip bilimsel etkinliklerimize katılıp gezilerine devam etmektedir. Burada ilçe şenlikleri de yapıyoruz. Köylere giderek bize ulaşamayan, bilimsel etkinlik yapmayan öğrencilerimize deney ve etkinlikler yapıyoruz. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz."

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı sayesinde uzay ve havacılığa olan ilginin artığına dikkati çeken Kırkar, özellikle ana sınıfı öğrencilerinin bu konuda çok meraklı olduğunu dile getirdi.

Büyük yaş grupları için de gece gözlemleri olduğunu ifade eden Kırkar, şöyle devam etti:

"Açıldığımız yıldan bugüne kadar bilim merkezimizi 900 bin ziyaretçi gezmiş. Bundan da gurur duyuyoruz. Dışarıdan da randevulu öğrenci grupları alıyoruz. Randevulu bütün gruplarımız ücretsiz geziyorlar. Farklı şehirlerden gelen randevulu okul gruplarımız da var. Gelecek planlamasında bilim merkezimizde 4003-A sürdürülebilirlik projesi kapsamında sergilerimizin yenilenmesi planlanıyor. Artık yapay zekaya geçiyoruz. QR kod okutmalarıyla ziyaretçilerimiz bir eğitmen olmasa bile telefonlarını okutarak sergi hakkında bilgi alabilecek, üst katta sanal gerçeklikte VR gözlüklerini takıp farklı bir ortamda gezintiye çıkacak."

"Çocuklarımızın bilime merakını artırmak istiyoruz"

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden bilim merkezini ziyarete gelen sınıf öğretmeni Volkan Korkmaz da merkezde çocukların ilgisini çekebilecek araçların olduğunu söyledi.

Öğrencilere ilkokul müfredatlarında işledikleri konuları uygulamalı olarak Kayseri Bilim Merkezinde gösterdiklerini dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:

"Ürgüp'ten bilim merkezine çocuklarımızı getiriyoruz. Burada hem dinlenip eğlenmek hem de çocuklarımızın bilime meraklarını artırmak istiyoruz. Onların bilgisel olarak beslenmeleri için böyle bir yol izliyoruz. Kayseri Bilim Merkezini de herkese tavsiye ederiz. Bölgemiz için nefes alınabilecek bir yer. Çevre illerde bilim merkezi olmadığı için Nevşehir, Kırşehir veya Aksaray gibi okullardan da öğrenciler ücretsiz randevu alarak gelebiliyor. Burası bir yerleşke. Öğrencilerimizi yıl sonu şenlikleri kapsamında ödül olarak getirdiğimiz bir yer. Emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz."

Kardeşiyle bilim merkezine gelen 14 yaşındaki Abdullah Demir ise hafta sonları geldikleri bilim merkezinde farklı aktiviteler yaptıklarını dile getirdi.

Merkeze sabun yapımını deneyimlemek için gelen Aysen Demir de "Burası kızlarımı getirdiğim bir merkez. Bugün ben de kız kardeşimle beraber geldim. Burada kokulu sabun ve mum yapacağız. Çocuklarımın uzaya ve bilime dair ilgisini çekebilecek, ufkunu açabilecek her türlü etkinlik burada mevcut. Biz severek geliyoruz ve eğleniyoruz. Geldiğimizde de verimli zaman geçiriyoruz." diye konuştu.

Ziyaretçilerden 9 yaşındaki İpek Küncü ise bilim merkezinde farklı etkinliklerle hem eğlendiğini hem de öğrendiğini belirtti.

Küncü, merkeze yarıyıl tatilinde gelerek 2 günlük kampa da katıldığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Kayseri Bilim Merkezi 900 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika

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