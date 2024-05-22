Kocaeli Büyükşehir ve İMO'dan büyük başarı: Japonya'da anlatacaklar - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Kocaeli Büyükşehir ve İMO'dan büyük başarı: Japonya'da anlatacaklar

Kocaeli Büyükşehir ve İMO\'dan büyük başarı: Japonya\'da anlatacaklar

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, Japonya Jeoloji Birliği Toplantısı'nda Kocaeli'de uygulanan yapı envanter çalışmasını anlatacak. İMO Kocaeli, 230 bin binayı inceleyerek deprem hazırlık çalışması yapacak. Çalışma, diğer şehirlerde de ilgi uyandırdı ve benzer projeler gerçekleştirildi. İMO Kocaeli, sempozyuma katılarak yapı envanter tarama çalışmasını dünyaya anlatacak. Bu çalışma, ulusal anlamda bir ilk olma özelliği taşıyor.

22.05.2024 22:51  Güncelleme: 22:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

JPGU 2024'E İMO KOCAELİ DE KATILACAK

Japonya Jeoloji Birliği Toplantısı (JpGU) 2024, 26-31 Mayıs tarihleri arasında Chiba Eyaletindeki Makuhari Messe'de gerçekleştirilecek. Hibrit formatta düzenlenecek toplantıda yüz yüze fikir alışverişi yapılabilecek ortamlar da yer alacak. Dünyanın seçkin üniversiteleri ve 80 ülkeden katılımın olacağı toplantıya İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi de katılım göstererek Kocaeli'de uygulanan yapı envanter çalışmasını anlatacak. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Yaruk, 27 Mayıs tarihinde video gösterimi, poster sunumu ve sözlü sunumlarını gerçekleştirecek.

230 BİN BİNAYI İNCELEMİŞ OLACAĞIZ

İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün konuyla ilgili şunları söyledi: "2023 yılının temmuz ayında başladığımız yapı envanter tarama çalışmamızı tüm Kocaeli biliyor. Yaptığımız çalışma Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve İnşaat Mühendisleri Kocaeli Şube arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleşti. Şehrimizde 1999 depremi öncesinde yapılan binaların taramasını tamamladık. Bu ay Büyükşehir ile imzaladığımız yeni protokol kapsamında 1999-2007 arasında kalmış binaların taramasını da yapacağız. Bu çalışma ile Kocaeli'de 2007 yılından önce yapılmış yaklaşık 230 bin bina taranmış olacak.

Kocaeli Büyükşehir ve İMO'dan büyük başarı: Japonya'da anlatacaklar

DİĞER ŞEHİRLERDE İLGİ UYANDIRDI

İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirmiş ve hızlı tarama yöntemi konusunda eğitim almış 120 inşaat mühendisi arkadaşımızın Kocaeli'nin 12 ilçesinde yaptığı bu tarama diğer şehirlerde de ilgi uyandırdı. İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkezi'nin de rehberliğinde bizim projemize benzer şekilde diğer illerde taramalar yapıldı. Bu çalışma kapsamında Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile diğer üniversiteler arasında bilgi alışverişleri gerçekleşti. Konu üzerinde araştırma çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir ve İMO'dan büyük başarı: Japonya'da anlatacaklar

ÇALIŞMAMIZI DÜNYAYA ANLATACAĞIZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 25 Mayıs Cumartesi günü yola çıkacağız. Sempozyuma katılarak 27 Mayıs tarihinde Kocaeli'de gerçekleştirdiğimiz yapı envanter tarama çalışmasını dünyanın dört bir yanından sempozyuma katılım gösterenlere anlatacağız. Üst düzey ve yoğun katılımla gerçekleşecek bu sempozyumda yaptığımız çalışmanın daha da geliştirilmesini ele alacağız.

ULUSAL ANLAMDA İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

İnşaat Mühendisleri Kocaeli Şubesi olarak sempozyumda 2 dakikalık video gösterimi ve gün boyunca toplantı salonlarında poster sunumu ve sözlü sunumumuz olacak. Dünya üzerinde yapılan tarama çalışmalarıyla bizim yaptığımız çalışmayı yan yana getireceğiz. Bizim yapacağımız sunum deprem hazırlık çalışması ilgili bir konunun uluslararası sempozyumda anlatılması anlamında ilk olma özelliği taşıyor. Bize destek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere çalışmanın tüm paydaşlarına ayrı ayrı teşekkür ederek şükranlarımı sunuyorum.

Kocaeli Büyükşehir ve İMO'dan büyük başarı: Japonya'da anlatacaklar

ZEMİN, GÖRSEL VE BİRÇOK KONUYA DİKKAT ETTİK

Dünya üzerinde birçok hızlı değerlendirme yöntemi var. Amerika'nın kullandığı Fema-154, Japon sismik yöntem, Kanada ve Hindistan'ın kullandığı yöntemler bulunuyor. Bu yöntemler arasında kabul edilmiş kriterler var. Bizim yaptığımız tarama yöntemi de kabul edilebilir bir yöntem. Bizim taramamızda yapının özelliklerine göre sınıflandırma yapılıyor. Hızlı taramayı yaparken zayıf kat, yumuşak kat, kısa kolon, bitişik nizam durumları, zemin etkileri, görsel kalite kriterlerine dikkat ettik. Bunlarla ilgili tüm detayları ortaya koyup yaptığımız puanlama sistemini paylaşacağız. Türkiye'den Gebze Teknik Üniversitesi ve biz katılıyoruz."

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Teknoloji

Ali Akgün, Japonya, Kocaeli, Japon, Dünya, Eğitim, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kocaeli Büyükşehir ve İMO'dan büyük başarı: Japonya'da anlatacaklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak
22:15 Tartışma konusu olan lüks araçla ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Tartışma konusu olan lüks araçla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
21:30 Bir bomba hizmet daha Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet’ten oluşturulacak Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak
20:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3 ülkenin Filistin’i tanıma kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkenin Filistin'i tanıma kararına ilk yorum
20:01 Reisi’nin ölümü sonrası Hamaney’in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu Tek bir aday var Reisi'nin ölümü sonrası Hamaney'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu! Tek bir aday var
23:52 Atalanta, 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen’i devirip UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu Atalanta, 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen'i devirip UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu
22:45 Batman’da bir ilk İnternet medyasının kalbi Haberler.com’un da yer aldığı konferansta atacak Batman'da bir ilk! İnternet medyasının kalbi Haberler.com'un da yer aldığı konferansta atacak
22:43 ABD’de hortum felaketi Çok sayıda can kaybı var ABD'de hortum felaketi! Çok sayıda can kaybı var
21:52 Mısır tarlasında kayboldu Özel eğitimli köpeklerle aranıyor Mısır tarlasında kayboldu! Özel eğitimli köpeklerle aranıyor
21:47 Akılalmaz olay Yanlış aileye verilen cenaze mezardan çıkarılıp morga kaldırıldı Akılalmaz olay! Yanlış aileye verilen cenaze mezardan çıkarılıp morga kaldırıldı
20:59 Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin’i tanıma kararı Netanyahu’yu küplere bindirdi Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı Netanyahu'yu küplere bindirdi
19:31 RTÜK Başkanı Şahin’den gündüz kuşağı programı açıklaması: Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız RTÜK Başkanı Şahin'den gündüz kuşağı programı açıklaması: Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız
19:18 Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz’da erken seçime gidiyor Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz'da erken seçime gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 00:00:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir ve İMO'dan büyük başarı: Japonya'da anlatacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement