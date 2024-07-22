Microsoft Windows İşletim Sistemi Kesintisinden Etkilenen Cihazların Bir Kısmı Normal Çalışmaya Başladı - Son Dakika
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Teknoloji
BBC

Microsoft Windows İşletim Sistemi Kesintisinden Etkilenen Cihazların Bir Kısmı Normal Çalışmaya Başladı

Microsoft Windows İşletim Sistemi Kesintisinden Etkilenen Cihazların Bir Kısmı Normal Çalışmaya Başladı

Cuma günü yaşanan bilgisayar kesintilerinin ardından siber güvenlik şirketi CrowdStrike, kesintilerden etkilenen cihazların 'önemli sayıda' kısmının yeniden normal çalışmaya başladığını açıkladı. Microsoft Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarların çökmesine yol açan hatalı güvenlik güncellemesi nedeniyle dünya genelinde 8,5 milyon bilgisayar etkilendi. Kesinti nedeniyle işletmeler, bankalar, hastaneler, havayolları en ağır darbeyi aldı. Havacılık izleme platformu FlightAware'e göre ABD'de kesinti nedeniyle 1400'den fazla uçuş iptal edildi. Delta ve United Airlines en kötü etkilenen havacılık şirketleri oldu. Microsoft'a göre sorun Perşembe günü başladı ve Cuma sabahı tam boyutu netleşti. Elon Musk, yaşananları 'Şimdiye kadarki en büyük IT fiyaskosu' olarak nitelendirdi.

22.07.2024 05:46
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Cuma günü yaşanan bilgisayar kesintilerinin ardından siber güvenlik şirketi CrowdStrike, kesintilerden etkilenen cihazların "önemli sayıda" kısmının yeniden normal çalışmaya başladığını açıkladı.

Hatalı güvenlik güncellemesi Microsoft Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarların çökmesine yol açan şirket, sosyal medya paylaşımında, "tüm sistemleri yeniden çalışır hale getirmeye odaklanmaya devam ettiklerini" belirtti.

Microsoft, dünyanın en büyük bilgisayar kesintilerinden biri olarak tanımlanan olaydan dünya genelinde 8,5 milyon bilgisayarın etkilendiğini tahmin ediyoır.

Kesinti nedeniyle işletmeler, bankalar, hastaneler, havayolları en ağır darbeyi alırken, hala bilgisayar sistemlerini tam anlamıyla çalışır hale getirmekte zorlanıyorlar.

CrowdStrike'ın açıklamasında "Bunun herkes üzerindeki büyük etkisini anlıyoruz. Müşterilerimiz, ortaklarımız ve IT ekipleri yorulmadan çalışıyorlar ve büyük minnettarlık duyuyoruz. Yaratılan rahatsızlık nedeniyle özür dileriz" ifadeleri yer aldı.

Ancak şirket, kesintiden hala kaç cihazın etkilendiğini söylemedi.

Havacılık izleme platformu FlightAware'e göre ABD'de kesinti nedeniyle Pazar günü 1400'den fazla uçuş iptal edildi.

Delta ve United Airlines ABD'de kesintiden en kötü etkilenen havacılık şirketleri.

Türk Havayolları benzer şekilde uçuş iptalleri duyurdu.

İngiltere'de Sky News kanalı bir saatten uzun süre yayın yapamadı.

Microsoft'a göre sorun Perşembe günü TSİ 21:00'da başladı ve siber güvenlik yazılımı CrowdStrike Falcon'un olduğu Windows kullanıcılarını etkiledi, ancak sorunun tam boyutu ancak Cuma sabahı netleşti.

Cuma günü dünya çapında yayılan sorunla birlikte Windows işletim sistemi ile sağlanan pek çok hizmet verilemedi.

Ülkelerin havacılık, sağlık, bankacılık ve yayıncılık gibi temel sektörlerinden peş peşe sorun açıklamaları geldi.

Dünyanın doğusundaki Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen ilk haberlerin kısa sürede, dünyanın bu bölgesi ile sınırlı olmadığı anlaşıldı.

Yaşananları dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, "Şimdiye kadarki en büyük IT fiyaskosu" diye nitelendirdi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Teknoloji Microsoft Windows İşletim Sistemi Kesintisinden Etkilenen Cihazların Bir Kısmı Normal Çalışmaya Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Microsoft Windows İşletim Sistemi Kesintisinden Etkilenen Cihazların Bir Kısmı Normal Çalışmaya Başladı - Son Dakika
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