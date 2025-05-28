Öğrencilerden Otonom İHA ile Tarım Çözümü - Son Dakika
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Teknoloji

Öğrencilerden Otonom İHA ile Tarım Çözümü

Öğrencilerden Otonom İHA ile Tarım Çözümü
28.05.2025 10:59
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Sivas'taki öğrenciler, bitki hastalıklarını tespit edip ilaçlayan otonom İHA geliştirdi.

SİVAS Bilim ve Sanat Merkezi 11'inci sınıf öğrencileri Duha Bostancıoğlu ve Evla Şahin, bitki hastalıkları ve tarım zararlarını otonom şekilde tespit edip, ilaçlayan İHA geliştirdi.

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi 11'inci sınıf öğrencileri Duha Bostancıoğlu ve Evla Şahin, Sivas'ta tarım alanında verim kaybına neden olan pas hastalığı ve böcek istilasından etkilenerek geliştirdikleri İHA projesiyle, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 'Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katıldı. Projeye ilişkin bilgi veren Bostancıoğlu, geliştirdikleri İHA'nın tarım arazilerinde kolaylıkla kullanılabileceğini belirtti. Projenin ortaya çıkış hikayesini anlatan Bostancıoğlu, "Sivas'ta geçtiğimiz yıl yaşanan ve tarım alanında verim kaybına neden olan pas hastalığı ve böcek istilasından etkilenerek projemiz üzerinde çalışmalara başladık. Bilindiği üzere Sivas bir tarım şehri. Tarım alanında yaşanan verim kayıpları şehrimize, ekonomimize ve çiftçilerimize büyük oranda zarar verdi. Biz de yaşananlardan etkilenerek bitki hastalıkları ve tarım zararlarını otonom şekilde tespit edip, ilaçlayan İHA geliştirdik" diye konuştu.

'ÇİFTÇİLERİMİZ KOLAYLIKLA KULLANABİLİYOR'

Projelerini yapay zeka desteğiyle geliştirdiklerini söyleyen Bostancıoğlu, "Dronun önünde bulunan kamera sistemi ile ekili alanlardaki görüntüler toplanarak sisteme kaydediliyor. Tespit edilen alanlarda daha sonra eş zamanlı olarak otonom bir şekilde ilaçlama yapılıyor. Bunun yanı sıra lokal bir ilaçlama yapıldığı için hastalıklı bitkiler hedef alınırken sağlıklı olanlar ise kimyasala maruz kalmıyor. Bu vesileyle hem toprak hem de su kirliliğinin önüne geçmiş oluyoruz Çiftçilerimiz kolaylıkla İHA'yı kullanabiliyor" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Eğitim, Çevre, Sivas, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Öğrencilerden Otonom İHA ile Tarım Çözümü - Son Dakika

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